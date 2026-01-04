Reprodução / Redes Sociais Postagem de Miller no X

Jason Miller, conselheiro do presidente americano Donald Trump, xingou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, após o brasileiro criticar a ação militar americana que prendeu Nicolás Maduro, no último sábado (03). Miller é estrategista político e conselheiro do republicano, mas não possui cargo oficial na administração Trump.

No X, Miller compartilhou uma reportagem que cita a reação de Lula nas redes sociais, em que o petista criticou a ação na Venezuela. Miller retrucou :

“Vai se f**, Lula. Agora todos nós sabemos qual é a sua posição”, disse Miller no X.

A declaração de Lula que motivou o xingamento veio após o ataque americano e a captura do presidente do país, Nicolás Maduro.

Entre outras coisas, Lula disse que o ataque “lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz”.

Maduro é acusado pelo governo americano de liderar o Cartel de Los Soles, que supostamente trafica drogas para dentro dos Estados Unidos. Maduro foi levado para uma prisão no Brooklyn, em Nova Iorque, e sua vice, Delcy Rodríguez, assume o governo interinamente.



