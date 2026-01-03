Reprodução / Catve Casa ao lado do imóvel que pegou fogo

Uma casa foi destruída por um incêndio em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. O imóvel ficava na Rua Boa Vista, pertencente a um loteamento. O fogo atingiu os 62 m² da casa, destruindo todos os cômodos.

Moradores chamaram o Destacamento da Polícia Militar de Ouro Verde do Oeste, que solicitou um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu para ajudar a apagar as chamas. Logo após, o Corpo de Bombeiros de Toledo chegou com o caminhão Auto Bomba Tanque e Resgate, com o dispositivo de apagamento de incêndios.

Leia Também: Shopping Tijuca sofre incêndio no Rio de Janeiro

Com o caminhão-pipa, moradores conseguiram impedir que as chamas atingissem outras residências. Não há registro de feridos.