Marinha do Brasil Tripulante esperando o resgate

Um táxi aéreo precisou fazer um pouso de emergência no mar, por volta das 13h desta sexta-feira (02), a cerca de 74 km ao sul de Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

As pessoas que estavam no helicóptero eram funcionários terceirizados da Petrobras. Segundo a Marinha, o piloto, o copiloto e seis passageiros usaram botes para se salvarem, sendo socorridos pela Marinha por meio de uma operação de Busca e Salvamento, utilizando uma Aeronave de Serviço da Esquadra e um Navio-Patrulha Oceânico, não havendo registro de feridos.

Leia Também: Shopping Tijuca sofre incêndio no Rio de Janeiro

Os passageiros resgatados foram levados para a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia.

A aeronave

De acordo com a Petrobras, a aeronave, alugada pela TechnipFMC, realizava o transporte dos técnicos para outro navio da empresa, para instalar infraestrutura submarina para a Petrobras no campo petrolífero de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.

A Omni Táxi Aéreo confirmou em nota que uma de suas aeronaves (Airbus H-160) partiu de Cabo Frio e teve que fazer um pouso de emergência na água, aproximadamente às 11h:

"No momento, passageiros e tripulantes passam por avaliações médicas preventivas de rotina para que sejam liberados em breve. A segurança e o bem-estar de todos a bordo permanecem como nossa prioridade máxima. A Omni continua prestando suporte integral aos envolvidos e segue coordenando as ações estreitamente com as autoridades para que as circunstâncias da ocorrência sejam esclarecidas. Novas atualizações serão fornecidas assim que informações confirmadas estiverem disponíveis", afirma a empresa em nota.