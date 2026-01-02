Reprodução / Record TV Árvore caí no Ibirapuera

Duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma árvore de grande porte no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Há ambulâncias no local para a realização do resgate.

Além das ambulâncias dos bombeiros, há a presença do helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo.

Uma das vítimas, uma mulher de 57 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico, uma parada cardíaca e lesionou o ombro, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma segunda vítima foi antendida pela ambulância do Parque do Ibirapuera, mas não há informações do seu estado de saúde.

O Portal iG tentou contato com a assessoria do Parque do Ibirapuera, mas não houve retorno.

Segundo levantamento realizado pelo CGE, a maior rajada de vento registrada em São Paulo hoje, foi de 47 km/h, na e=Estação Metereológica de Interlagos.

*Reportagem em atualização