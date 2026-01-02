Reprodução/Estradas Transito congestionado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, SP-055

Motoristas enfrentam congestionamentos nas principais rodovias da Baixada Santista nesta sexta-feira (02) devido ao aumento do fluxo de veículos no retorno para São Paulo após o feriado.

Segundo a EcoVias, a Rodovia Anchieta apresenta lentidão do km 61 ao 52 no sentido capital, enquanto a Rodovia Imigrantes registra filas do km 70 ao 46.

A Interligação Planalto está totalmente interditada nos dois sentidos, complicando ainda mais o tráfego.

Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, os motoristas encontram trânsito intenso em ambos os sentidos: do km 286 ao 274 rumo a São Paulo e do km 270 ao 274 em direção a Praia Grande.

A situação é agravada pela chuva nos trechos de planalto e na serra, que torna o percurso mais lento e exige atenção redobrada. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, o trânsito segue fluido.

Motoristas são orientados a planejar a viagem com antecedência, reduzir a velocidade nos trechos molhados e seguir a sinalização da Ecovias.

Atualização – 19h48

A Ecovias Imigrantes informou, às 19h48, novos pontos de congestionamento no Sistema Anchieta-Imigrantes devido ao alto fluxo de veículos. A Rodovia Anchieta registra lentidão do km 58 ao 52 no sentido São Paulo. Na Imigrantes, o trânsito é intenso do km 70 ao 51, também rumo à capital.

Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há congestionamento do km 284 ao 274 no sentido São Paulo e do km 273 ao 274 em direção a Praia Grande.

*Reportagem em atualização