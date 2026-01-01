Reprodução / Redes Sociais Mulher é presa com 29 celulares

Uma mulher grávida foi presa no Réveillon da praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, carregando 29 celulares, uma carteira e uma câmera profissional. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal encontraram os celulares escondidos em bolsas que a criminosa carregava, por volta de 3 horas da manhã.

Os agentes patrulhavam a Avenida Atlântica quando ouviram gritos e confusão no meio da multidão. Ao chegar ao local, identificaram a mulher, que tinha atitude suspeita, e realizaram a abordagem. Os celulares estavam enrolados em papel-alumínio e escondidos em fundos falsos de três bolsas.

A moça, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), junto com cinco vítimas da Polônia e do Peru.

Outras ocorrências

Além da mulher grávida, a Seop também realizou outras ações durante a festa. A Operação Tatuí visou impedir crimes e infrações na região entre o dia 30 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Aproximadamente 120 veículos foram rebocados, 19 comerciantes foram autuados e 15 áreas VIPs clandestinas foram desmontadas. Barracas, lonas e churrasqueiras irregulares na faixa de areia também foram apreendidas e levadas ao Depósito Municipal.

A operação apreendeu 30 objetos cortantes, como facas, tesouras e canivetes, identificou 60 pessoas com antecedentes criminais e encaminhou outras três pessoas para a delegacia.