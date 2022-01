2011 - Primavera árabe: Revolução Iemenita com mais de 16 mil manifestantes

Após conflitos com a Al-Qaeda e crise política, a Revolta no Iémen, iniciou-se com uma série de protestos e evoluiu para uma revolta armada no país. A primavera árabe consta em protestos para derrubar ditadores, assim sendo, a revolução iemenita começou em 27 de janeiro com mais de 16 mil manifestantes que protestaram em Saná, capital do Iêmen, resultando em uma guerra-civil.