Reprodução/Rede X Ex-presidente segue no hospital DF Star

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisará passar novamente pelo centro cirúrgico do Hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira (30), para tratar crises persistentes de soluço. O procedimento não estava previsto pela equipe médica, que foi divulgado após postagem da esposa, Michelle Bolsonaro, no Instagram.

“Meu amor apresentou quadro de soluços às 10h. Diante disso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico. Ele acaba de ser encaminhado ao centro cirúrgico. Seguimos enfrentando dias difíceis e contamos com as orações de todos.” — Michelle Bolsonaro, em postagem nas redes sociais.











Quarto procedimento em menos de uma semana

Bolsonaro está internado desde 24 de dezembro, quando deu entrada no hospital em Brasília para tratamento de soluços persistentes após cirurgia de hérnia inguinal bilateral, realizada no dia 25 de dezembro. Desde então, já passou por três procedimentos médicos relacionados ao problema, tornando este o quarto em menos de uma semana.

Segundo boletins médicos divulgados ao Portal iG , os bloqueios anestésicos realizados anteriormente no nervo frênico foram feitos sem intercorrências, mas os soluços retornaram, motivando o novo procedimento.

O bloqueio no nervo frênico tem como objetivo interromper temporariamente os impulsos que causam os soluços persistentes, técnica utilizada em casos em que tratamentos convencionais não são suficientes.