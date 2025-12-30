FreePik Calor

A virada do ano entre 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026 deve ser marcada por calor intenso e instabilidade climática em grande parte das capitais brasileiras. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o cenário é típico do verão: temperaturas elevadas à noite e risco de pancadas de chuva, algumas acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

No Sudeste, a noite de Réveillon tende a ser abafada. Em São Paulo, os termômetros devem marcar entre 22 °C e 24 °C à meia-noite, com chance de chuva forte durante a noite. No Rio de Janeiro, a temperatura deve variar entre 24 °C e 26 °C, com céu nublado e possibilidade de pancadas isoladas. Já Belo Horizonte pode registrar mínima em torno de 21 °C, também sob risco de instabilidade.

No Sul do país, o calor aparece mesmo com a previsão de chuva. Curitiba deve ter temperaturas próximas de 20 °C a 22 °C na virada, enquanto Porto Alegre pode registrar entre 21 °C e 24 °C, com possibilidade de chuva moderada a forte em alguns momentos da noite.

O Centro-Oeste segue o padrão típico da estação. Em Brasília, a temperatura deve cair para cerca de 20 °C a 21 °C na virada do ano, mas com previsão de pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite.

No Nordeste, o calor predomina com maior estabilidade. Salvador e Fortaleza devem registrar temperaturas entre 25 °C e 27 °C à meia-noite. Nessas capitais, o céu tende a variar entre parcialmente nublado e claro, com menor chance de chuva intensa, especialmente nas áreas litorâneas.

Na região Norte, o clima segue quente e úmido. Manaus deve ter temperaturas em torno de 24 °C a 25 °C na virada, com alta probabilidade de chuva e trovoadas, cenário comum do verão amazônico.





O INMET alerta que, além do calor acima da média em várias regiões, episódios de chuva forte podem ocorrer de forma localizada, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A orientação é que a população fique atenta a avisos meteorológicos, evite áreas alagadas e busque abrigo seguro em caso de temporais durante as comemorações de Ano Novo.