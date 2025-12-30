Reprodução/Ruhr Nachrichten Banco alemão

Criminosos invadiram o cofre de um banco de poupança na Alemanha e roubaram dinheiro, ouro e joias avaliados em cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 183 milhões).

O crime, que aconteceu na cidade de Gelsenkirchen, foi descoberto quando um alarme de incêndio disparou nas primeiras horas de segunda-feira (29).

De acordo com a polícia, os ladrões usaram uma broca de grande porte para perfurar a parede do cofre subterrâneo a partir do estacionamento que fica ao lado da agência. A suspeita é de que eles tenham passado todo o fim de semana no local, arrombando mais de 3 mil cofres de clientes.

Segundo a CBS News, testemunhas relataram ter visto homens carregando grandes sacolas na madrugada, e câmeras de segurança flagraram um Audi RS 6 preto deixando o estacionamento com pessoas mascaradas. A placa do veículo havia sido roubada na cidade de Hanôver.

A polícia classificou o assalto como “muito profissional”, comparando a ação ao filme Onze Homens e um Segredo, e destacou o alto nível de planejamento necessário para sua execução.

Enquanto os suspeitos seguem foragidos, centenas de clientes se reuniram em frente ao banco, mas a agência permaneceu fechada por motivos de segurança após ameaças a funcionários. Algumas vítimas afirmam ter perdido valores superiores ao seguro de seus cofres.