Pedro Souza/ Fala Galo Polícia Federal prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

O dono do Master, o banqueiro Daniel Vorcaro; o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino, prestam depoimentos, nesta tarde de terça-feira (30), na investigação sobre fraude bilionária envolvendo o Banco Master.

Os depoimentos à Polícia Federal (PF) ocorrem no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília (DF), segundo informações da Agência Brasil.



As oitivas são parte de inquérito, no STF, que apura as negociações sobre a venda do Banco Master ao BRB, banco público do Distrito Federal (DF).



Os depoimentos foram determinadas pelo ministro Dias Toffoli e serão realizadas individualmente.

O BRB tentou comprar o Master pouco antes do Banco Central (BC) decretar a falência extrajudicial da instituição, e apesar de suspeitas sobre a sustentabilidade do negócio. Paulo Henrique Costa foi afastado da presidência da instituição por decisão judicial.

Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.

Vorcaro é ouvido no STF pela delegada Janaína Palazzo, que conduz o inquérito que levou à sua prisão. Dias depois, no fim de novembro, ele foi solto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. e foi para casa sob determinação de usar tornozeleira eletrônica.

Acareação

Inicialmente, o STF faria uma acareação entre os envolvidos, que ficariam frente a frente para confrontar versões contraditórias.

Porém, dias depois, o ministro Tofolli decidiu que a acareação só deve ocorrer caso a PF ache necessária.

Apesar do diretor do Banco Central não ser investigado, a exemplo de Vorcaro e Costa, seu depoimento foi considerado de “especial relevância” para esclarecer os fatos, uma vez que o BC é a instituição que fiscaliza a integridade das operações do mercado financeiro.

BRB quis comprar Master



Em março deste ano, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões – valor que, segundo o banco, equivaleria a 75% do patrimônio consolidado do Master.

A negociação chamou a atenção, porque, já na época, a atuação do banco de Daniel Vorcaro causava desconfiança entre analistas do setor financeiro.

No início de setembro, o Banco Central (BC) rejeitou a compra do Master pelo BRB. Em novembro, foi decretada falência da instituição financeira.

Compliance Zero



A Operação Compliance Zero é fruto das investigações que a PF iniciou em 2024, para apurar e combater a emissão de títulos de créditos falsos.

As instituições investigadas são suspeitas de criar falsas operações de créditos, simulando empréstimos e outros valores a receber.

Estas mesmas instituições negociavam estas carteiras de crédito com outros bancos.



Após o Banco Central aprovar a contabilidade, as instituições substituíam estes créditos fraudulentos e títulos de dívida por outros ativos, sem a avaliação técnica adequada.





O Banco Master é o principal alvo da investigação instaurada a pedido do Ministério Público Federal (MPF).



Na nota, ainda segundo a Agência Brasil, o BRB afirmou que "sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando, regularmente, informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas [às negociações de compra do] Banco Master".

A reportagem do Portal iG entrou em contato com a PF e o STF, que alegaram que não vão se manifestar sobre o processo, que corre em sigilo.

