Arquivo pessoal Carro perfurado

Um acidente inusitado na madrugada deste domingo (21), chamou atenção de quem passava pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul de São Paulo. Um guardrail, estrutura metálica de proteção, atravessou um veículo.

O acidente teria ocorrido por volta de 3h45, sentido marginal, nas proximidades da rua Araçaíba, segundo a Companhia de Engenharia de Trânsito (CET). O motorista não estava no local quando a equipe da CET e a Polícia Militar chegaram.

Uma mulher que trabalha em um estacionamento próximo, contou a equipe da TV Globo, que o segurança da madrugada ouviu um barulho forte por volta das 3h. Segundo ela, depois da batida, o motorista saiu andando, sem aparentar estar ferido, e abandonou o carro, que ficou destruído.