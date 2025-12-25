James Day/Unsplash Dia de calor intenso em São Paulo marcam o Natal

A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira (25), dia de Natal, a maior temperatura já observada na data e também um novo recorde histórico para o mês de dezembro, ao atingir 35,9 °C. A medição foi registrada na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e MetSul Meteorologia.

A marca foi registrada entre 15h e 16h e ficou muito acima da média histórica de temperatura máxima para dezembro na cidade, que é de 28,3 °C, considerando a série climatológica de 1991 a 2020 da estação meteorológica.

Além disso, o valor superou o antigo recorde de dezembro, de 35,6 °C, registrado em 03 de dezembro de 1998, estabelecendo um novo patamar desde o início das medições, em 1943.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, em pontos da capital, os termômetros chegaram a 35,7 °C. Em levantamento próprio, o órgão destacou que esta foi a maior temperatura registrada em um dia de dezembro nos últimos 64 anos e um novo recorde de calor em 2025, com base na série histórica disponível desde 1961.

Recorde anual

A temperatura registrada neste 25 de dezembro também passou a ser a mais alta do ano de 2025 na capital paulista. Até então, a maior máxima anual havia sido de 35,1 °C, observada em 06 de outubro.

Desde 1961, o Natal mais quente em São Paulo havia registrado 33,6 °C, em 2023. Com os 35,9 °C de 2025, a nova marca superou o recorde anterior em mais de 2 °C.

Dados históricos mostram que a maioria dos Natais mais quentes da capital ocorreu a partir de 2004, concentrando-se nos últimos 20 anos, com o de 2025 assumindo a liderança do ranking com folga.

Dezembro costuma integrar o período mais chuvoso do ano em São Paulo. De acordo com dados do Mirante de Santana, os meses com maior média de precipitação na capital são janeiro (292,1 mm), fevereiro (257,7 mm) e dezembro (231,3 mm).

A combinação de chuva frequente e umidade elevada, em geral, limita picos extremos de temperatura.

Em 2025, porém, esse padrão não se confirmou. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), até o dia 25 de dezembro a cidade havia acumulado 132,2 mm de chuva, o equivalente à cerca de 71,8% dos 184,2 mm esperados para o mês, o que contribuiu para a manutenção do calor intenso.

Tendência para os próximos dias

A previsão indica que o ar quente e úmido seguirá atuando sobre o Sudeste nos próximos dias, mantendo as madrugadas abafadas e as tardes com temperaturas acima da média, segundo o CGE.

Na sexta-feira (26), a máxima pode novamente superar os 34 °C, com índices de umidade relativa do ar próximos de 32% nos períodos mais quentes do dia, o que pode configurar novo recorde de temperatura máxima do ano.

No fim de semana, o cenário permanece semelhante, com sol entre poucas nuvens, calor intenso e pancadas de chuva isoladas e de curta duração à tarde.





A partir da semana do Ano-Novo, a tendência é de aumento da frequência das chuvas e de temporais típicos da estação, o que deve reduzir a ocorrência de temperaturas extremas, embora o abafamento causado pela alta umidade continue.