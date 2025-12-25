Foto: Donatas Dabravolskas Calor extremo no Rio antecede mudança no tempo

A MetSul Meteorologia alerta que o Natal deste ano será marcado por calor muito intenso em grande parte do Centro-Sul do Brasil. As altas temperaturas, associadas à elevada umidade, aumentam o risco de episódios isolados de chuva forte a intensa e temporais localizados, especialmente nos estados do Sul, que seguem sob a influência de um rio atmosférico.

Na véspera de Natal, o calor foi expressivo no Rio Grande do Sul, com marcas próximas ou acima de 38 °C em diversas cidades. Os termômetros chegaram a 38,9 °C em Cerrito e 38,2 °C em Pelotas, além de valores superiores a 36 °C em municípios como Barra do Quaraí, Jaguarão, Santana do Livramento e Uruguaiana. No Sul do estado, o tempo mais aberto contribuiu para a elevação acentuada das temperaturas.

Em Santa Catarina, o calor também foi intenso, sobretudo no Vale do Itajaí. Estações da Epagri registraram máximas acima de 37 °C em cidades como Schroeder, Corupá, Jaraguá do Sul e Camboriú. No Paraná, várias localidades anotaram as maiores temperaturas de 2025 até agora, com destaque para Cerro Azul, Guaraqueçaba e Antonina, onde os termômetros se aproximaram ou superaram os 39 °C.

No Sudeste, o calor seguiu forte. Na cidade de São Paulo, a estação do Mirante de Santana registrou 34,6 °C, enquanto municípios do interior ultrapassaram os 35 °C, com destaque para Registro, no sul paulista, onde a máxima chegou a 39,7 °C. No Rio de Janeiro, os termômetros também se aproximaram dos 40 °C em bairros da Zona Oeste, como Guaratiba. A capital fluminense entrou no nível 3 do Protocolo de Calor, estágio que indica índices elevados por vários dias consecutivos e demanda atenção redobrada da população.

No dia de Natal, o Rio Grande do Sul segue sob influência do rio atmosférico pelo quinto dia consecutivo, mantendo o tempo instável. A previsão indica muita umidade e ocorrência de chuva isolada na maioria das regiões, com maior instabilidade na Metade Norte, onde pode chover forte em pontos localizados, provocando alagamentos, inundações repentinas e enxurradas. Há risco de temporais isolados com rajadas de vento. No Oeste, parte do Centro e no Sul do estado, o sol aparece entre nuvens, mas o calor favorece pancadas de chuva e tempestades isoladas entre a tarde e a noite.

Em Santa Catarina e no Paraná, o Natal deve ter sol entre nuvens e calor novamente intenso, sobretudo nas áreas mais a leste dos dois estados. O aquecimento ao longo do dia pode provocar chuva forte localizada e temporais isolados no período da tarde e da noite.

No Sudeste, a capital paulista deve registrar um dos Natais mais quentes de sua história recente, com máximas entre 34 °C e 35 °C, enquanto o interior pode ter temperaturas ainda mais elevadas.

No Rio de Janeiro, a previsão é de mais um dia de calor extremo, com máximas entre 36 °C e 39 °C em grande parte da cidade e da região metropolitana. O sol predomina, favorecendo temperaturas elevadas ao longo do dia, com possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde.