Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil Litoral Paulista tem 19 praias impróprias para banho.

O litoral de São Paulo está com 23 praias impróprias para banho, segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O Boletim de Balneabilidade é divulgado semanalmente e foi atualizado nesta segunda-feira (22).

Leia mais notícias sobre o Litoral Paulista: Praia de Santiago tem o pôr do sol mais bonito do Litoral de SP

No total, o relatório analisou a qualidade da água de 175 praias do litoral de paulista. Segundo o levantamento, Santos é a cidade com o maior número de praias consideradas impróprias para banho esta semana.

Segundo a Cetesb, quando são identificadas 100 colônias de bactérias, a cada 100 mililitros de água, a praia é considerada imprópria para banho. O órgão recomenda que banhistas evitem banho nas águas de praias consideradas impróprias, já que elas podem oferecer riscos à saúde.





Confira as praias impróprias para por cidade:

Ubatuba

Itaguá - Av. Leovegildo, 240

Itaguá - Av. Leovegildo, 1724

Caraguatatuba

Indaiá

São Sebastião

São Francisco

Ilhabela

Itaquanduba

Portinho

Guarujá

Enseada - Av. Santa Maria

Santos

Ponta da Praia

Aparecida

Embaré

Boqueirão

Gonzaga

José Menino - R. Olavo Bilac

São Vicente

Praia da Divisa

Milionários

Gonzaguinha

Prainha

Praia Grande

Canto do Forte

Vila Mirim

Maracanã

Jardim Solemar

Itanhaém

Jardim Cibratel

Peruíbe

Bal. São João Batista



