Litoral Paulista tem 19 praias impróprias para banho.
Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil
Litoral Paulista tem 19 praias impróprias para banho.

O litoral de São Paulo está com 23 praias impróprias para banho, segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O Boletim de Balneabilidade é divulgado semanalmente e foi atualizado nesta segunda-feira (22).

No total, o relatório analisou a qualidade da água de 175 praias do litoral de paulista. Segundo o levantamento, Santos é a cidade com o maior número de praias consideradas impróprias para banho esta semana.

Segundo a Cetesb, quando são identificadas 100 colônias de bactérias, a cada 100 mililitros de água, a praia é considerada imprópria para banho. O órgão recomenda que banhistas evitem banho nas águas de praias consideradas impróprias, já que elas podem oferecer riscos à saúde.


Confira as praias impróprias para por cidade:

Ubatuba

  • Itaguá - Av. Leovegildo, 240
  • Itaguá - Av. Leovegildo, 1724

Caraguatatuba

  • Indaiá

São Sebastião

  • São Francisco

Ilhabela

  • Itaquanduba
  • Portinho

Guarujá

  • Enseada - Av. Santa Maria

Santos

  • Ponta da Praia
  • Aparecida
  • Embaré
  • Boqueirão
  • Gonzaga
  • José Menino - R. Olavo Bilac

São Vicente

  • Praia da Divisa
  • Milionários
  • Gonzaguinha
  • Prainha

Praia Grande

  • Canto do Forte
  • Vila Mirim
  • Maracanã
  • Jardim Solemar

Itanhaém

  • Jardim Cibratel

Peruíbe

  • Bal. São João Batista


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-23/litoral-de-sao-paulo-tem-23-praias-improprias-para-banho.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes