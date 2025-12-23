O litoral de São Paulo está com 23 praias impróprias para banho, segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O Boletim de Balneabilidade é divulgado semanalmente e foi atualizado nesta segunda-feira (22).
No total, o relatório analisou a qualidade da água de 175 praias do litoral de paulista. Segundo o levantamento, Santos é a cidade com o maior número de praias consideradas impróprias para banho esta semana.
Segundo a Cetesb, quando são identificadas 100 colônias de bactérias, a cada 100 mililitros de água, a praia é considerada imprópria para banho. O órgão recomenda que banhistas evitem banho nas águas de praias consideradas impróprias, já que elas podem oferecer riscos à saúde.
Confira as praias impróprias para por cidade:
Ubatuba
- Itaguá - Av. Leovegildo, 240
- Itaguá - Av. Leovegildo, 1724
Caraguatatuba
- Indaiá
São Sebastião
- São Francisco
Ilhabela
- Itaquanduba
- Portinho
Guarujá
- Enseada - Av. Santa Maria
Santos
- Ponta da Praia
- Aparecida
- Embaré
- Boqueirão
- Gonzaga
- José Menino - R. Olavo Bilac
São Vicente
- Praia da Divisa
- Milionários
- Gonzaguinha
- Prainha
Praia Grande
- Canto do Forte
- Vila Mirim
- Maracanã
- Jardim Solemar
Itanhaém
- Jardim Cibratel
Peruíbe
- Bal. São João Batista