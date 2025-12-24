Foto: Donatas Dabravolskas Calor extremo no Rio antecede mudança no tempo

As celebrações de Natal de 2025, nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25), devem ocorrer sob condições climáticas adversas em diversas partes do país. Segundo o I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva forte em várias regiões, além de calor intenso nos dias seguintes.

De acordo com o órgão, temporais podem atingir áreas do Sul e do Norte, além de pontos do Centro-Oeste e do Nordeste. As precipitações podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, trovoadas e, em alguns casos, queda de granizo.

Previsão para os dias 24 e 25

No Rio Grande do Sul, os acumulados de chuva ao longo da semana podem ultrapassar os 200 milímetros. Em Santa Catarina, os volumes previstos chegam a cerca de 150 mm em áreas do estado. Já no Paraná, o cenário é diferente: o tempo tende a permanecer seco, com baixa probabilidade de chuva em praticamente todo o território.

A Região Centro-Oeste deve registrar chuva volumosa, especialmente no Mato Grosso. No norte do estado, em áreas próximas à Amazônia e ao Pará, os acumulados podem superar os 100 mm em sete dias. Também há previsão de volumes elevados no oeste de Goiás, com maior intensidade das chuvas nos primeiros dias da semana, favorecidas pelo calor e pela alta umidade.

No Norte do país, Amazonas e o norte do Amapá devem enfrentar chuvas mais expressivas, com volumes entre 80 e 100 mm ao longo da semana. Em contrapartida, no sul do Amapá, norte do Pará e em Roraima, a tendência é de precipitações rápidas e isoladas, sem grandes impactos.

A previsão indica chuva no Maranhão, no Piauí e no centro-sul da Bahia. Em território baiano, as precipitações devem ocorrer na forma de pancadas isoladas ou períodos de chuva mais contínua, porém com baixos acumulados. Nas demais áreas da região, não são esperados volumes significativos.

No Sudeste, predomina o tempo seco, com ausência de chuvas relevantes, embora não estejam descartadas pancadas isoladas e de curta duração.

Calor segue após o Natal

Ainda segundo o Inmet, o restante da semana do Natal, até sábado (27), será marcado por temperaturas elevadas em grande parte do país. Há indicação de ondas de calor em áreas do centro-sul, com máximas até 5 °C acima da média histórica.

São Paulo e Rio de Janeiro devem concentrar o calor mais intenso, com temperaturas entre 30 °C e 34 °C. No nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo, as máximas ficam entre 28 °C e 30 °C, podendo alcançar 32 °C na segunda metade da semana.

Santa Catarina e Paraná também devem registrar onda de calor, com máximas variando de 30 °C a 34 °C e desvios positivos em relação à média climatológica.

Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso podem ter temperaturas entre 32 °C e 36 °C. Já no centro-norte mato-grossense, as máximas tendem a ficar abaixo de 28 °C. Em Goiás e no Distrito Federal, incluindo Brasília, o calor se intensifica principalmente entre os dias 25 e 26, com máximas acima de 30 °C.

A Região Norte segue com calor elevado em estados como Acre, Amazonas, Roraima e norte do Pará, com máximas entre 30 °C e 34 °C. Em áreas com maior presença de chuva, como leste do Amazonas, Rondônia e centro-sul do Pará, as temperaturas ficam mais amenas, próximas de 28 °C.

No Nordeste, o calor também será destaque. No norte do Piauí, Ceará e áreas do oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, as máximas podem atingir entre 36 °C e 38 °C. Nas demais áreas da região, os termômetros devem variar entre 28 °C e 34 °C ao longo da semana.