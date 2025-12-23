Fernando Frazão/Agência Brasil Onda de calor

A primeira semana do verão começa sob a influência de uma forte onda de calor que deve provocar temperaturas muito acima da média em grande parte do Centro-Sul do Brasil. A previsão indica tardes escaldantes e madrugadas quentes em áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, configurando um padrão típico desse tipo de evento extremo.

Saiba mais: Como o Brasil se prepara para mudanças climáticas extremas?

Meteorologistas consideram onda de calor quando os termômetros ficam pelo menos 5 °C acima da média climatológica por cinco dias seguidos ou mais. É exatamente esse o cenário esperado para os próximos dias, impulsionado por uma massa de ar quente e seco associada à Alta Subtropical do Atlântico Sul, que atua como um bloqueio atmosférico e dificulta o avanço de sistemas de chuva mais organizados.

Diferente do que ocorreu recentemente, quando o calor foi mais pontual, a tendência agora é de persistência. As temperaturas elevadas devem se manter por vários dias consecutivos, ao menos até o próximo domingo, 28 de dezembro.

Os estados mais afetados devem ser São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e áreas do Centro-Oeste, além do extremo sul de Goiás. No Sudeste, o calor se intensifica sobretudo no interior paulista e no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Em São Paulo, a capital pode se aproximar dos 35 °C, com possibilidade de novo recorde para dezembro se os termômetros alcançarem 36 °C.

No Rio de Janeiro, o calor volta a predominar ao longo da semana após dias com maior nebulosidade e chuvas rápidas. Já no Centro-Oeste, o cenário combina altas temperaturas com pancadas isoladas, típicas de períodos abafados.

No Sul, especialmente entre Santa Catarina e o Paraná, o período mais crítico deve ocorrer até o dia de Natal. A partir daí, a expectativa é de diminuição gradual do calor, acompanhada pelo retorno das chuvas, que tendem a amenizar as temperaturas.

As regiões Norte e Nordeste não estão sob influência direta da onda de calor. Nessas áreas, o calor se concentra mais no interior, enquanto o litoral segue beneficiado pela ventilação oceânica. Ainda assim, há previsão de temporais no Norte, com volumes elevados de chuva em alguns pontos.

Chuva forte em parte do país nesta terça

Para esta terça-feira (23), a previsão indica chuva intensa no Sul e no Norte do país. No Rio Grande do Sul, as precipitações começam cedo e avançam ao longo do dia para Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, com risco de temporais, rajadas de vento entre 40 e 70 km/h e chuva volumosa em áreas do norte e noroeste gaúcho, oeste e sul catarinense e sudoeste paranaense.

No Sudeste, o tempo tende a permanecer firme na maior parte da região. Em São Paulo, o sol predomina e as temperaturas podem alcançar entre 34 °C e 37 °C no interior. O Rio de Janeiro também deve ter um dia de tempo estável. Em Minas Gerais, há previsão de pancadas no noroeste e no leste do estado, enquanto Triângulo Mineiro e sul mineiro seguem com calor acima da média. No Espírito Santo, a chuva aparece de forma isolada.

No Centro-Oeste, o calor continua forte, com pancadas intensas previstas para Mato Grosso e o noroeste de Mato Grosso do Sul. Em Goiás e no Distrito Federal, as chuvas devem ser irregulares.

No Norte, a instabilidade segue ativa em estados como Amazonas, Pará, Rondônia e Amapá, com risco de temporais, raios e altos acumulados de chuva. Acre, Roraima e Tocantins devem ter pancadas moderadas e tempo abafado.

No Nordeste, a chuva se concentra em áreas do sul, oeste e norte da Bahia, além de pontos do Ceará, Maranhão, Piauí e oeste de Pernambuco. No interior, o tempo permanece mais seco, enquanto o litoral alterna sol e pancadas rápidas ao longo do dia.