Reprodução Nasa Ceia de Natal no espaço

Ao longo dos 25 anos de presença humana contínua na Estação Espacial Internacional (ISS), astronautas de diferentes países celebraram datas festivas a mais de 400 quilômetros da Terra, enquanto orbitam o planeta a cerca de 28 mil quilômetros por hora. Nesse período, tripulações marcaram datas como Natal, Ação de Graças, Hanukkah, Ano-Novo, aniversários e feriados nacionais, com o planeta sendo contornado a cada 90 minutos.

As celebrações no espaço mantêm elementos tradicionais, adaptados às condições de microgravidade. Astronautas da Nasa, por exemplo, compartilham refeições especiais preparadas pelo Space Food Systems Laboratory, no Centro Espacial Johnson, em Houston. Antes do lançamento, os tripulantes escolhem os cardápios com apoio de nutricionistas e cientistas de alimentos.

Missões de carga programadas antes de datas comemorativas costumam levar pacotes especiais com alimentos variados, como peru, vagem, frutos do mar e salmão defumado, além de itens de longa duração, como doces, coberturas, manteiga de amêndoas e homus. Esses kits ajudam a diferenciar as datas festivas da rotina diária a bordo.

Além das refeições, os tripulantes trocam pequenos presentes que flutuam pelos módulos da estação, colocam decorações temáticas e mantêm contato com familiares e amigos por meio de chamadas de vídeo. Também é comum o envio de mensagens gravadas para a Terra, como forma de compartilhar as comemorações com o público.

Atualmente, a ISS segue como uma das principais plataformas científicas em operação, reunindo pesquisas em áreas como biologia, física e tecnologia espacial. Segundo a Nasa, a experiência acumulada ao longo dessas duas décadas e meia é considerada fundamental para missões futuras e para a expansão da presença humana além da órbita terrestre.

