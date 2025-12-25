Divulgação/Governo de SP Rodovias de SP registram maior fluxo de veículos com destino ao litoral e ao interior no fim do ano

Mais de 40,5 milhões de veículos devem trafegar pelas rodovias de São Paulo durante os feriados de Natal e Ano Novo, segundo estimativas das concessionárias, com pico de circulação entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro, principalmente nos acessos ao litoral e nos principais corredores do estado.

A previsão aponta que cerca de 20,8 milhões de veículos utilizem as rodovias entre 23 e 29 de dezembro, período que antecede o Natal, enquanto outros 19,8 milhões devem circular entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, durante a virada do ano.

A expectativa é de aumento expressivo do tráfego em rodovias que ligam a capital, a região metropolitana e o interior ao litoral paulista.

Entre os trechos com maior volume estimado estão os sistemas administrados pela AutoBan, que somam mais de 6 milhões de veículos nos dois feriados, além do Rodoanel Oeste, com previsão de 2,8 milhões, e do Sistema Anchieta-Imigrantes, que pode superar a marca de 2,2 milhões.

Também devem registrar fluxo elevado rodovias operadas por concessionárias como Ecopistas, SPMar, Raposo Castello, EixoSP e Ecovias Noroeste Paulista.

Movimento nas rodovias



Nas rodovias administradas pela Ecovias Noroeste Paulista, a expectativa é de 774 mil veículos entre 23 e 29 de dezembro, em cerca de 600 quilômetros de estradas no interior do estado.

O maior movimento deve ocorrer na Rodovia Washington Luís (SP-310), especialmente entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, além dos trechos da SP-326 entre Matão e Bebedouro e da SP-333 entre Borborema e Sertãozinho.

Os horários de pico estão previstos para os dias 23 e 29, principalmente entre 6h e 8h e das 17h às 19h.

No Rodoanel Mário Covas, a SPMar estima a circulação de mais de 1,8 milhão de veículos entre 22 de dezembro e 01 de janeiro, considerando os trechos Sul e Leste. Apenas no período de Natal, são esperados mais de 815 mil veículos, enquanto na virada do ano o volume pode chegar a 1 milhão, com grande parte do fluxo em direção ao litoral.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a AutoBan prevê 2,73 milhões de veículos entre 23 e 28 de dezembro, com maior movimento na saída para o interior na tarde do dia 23 e na manhã do dia 24, e retorno concentrado no domingo, dia 28, no sentido capital.

Já o trecho Oeste do Rodoanel deve receber cerca de 1,26 milhão de veículos no mesmo período, com picos semelhantes aos registrados nas rodovias que ligam a capital ao interior.

Segurança nos feriados

As concessionárias vão atuar com equipes reforçadas durante todo o período, com monitoramento 24 horas por meio de câmeras, painéis eletrônicos de mensagens, sistemas automáticos de detecção de ocorrências e integração com a Polícia Militar Rodoviária.

Viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias serão distribuídos em pontos estratégicos para agilizar o atendimento em caso de panes ou acidentes.

Para melhorar a fluidez do tráfego, grande parte das obras programadas será suspensa durante os feriados. Na malha da Ecovias Noroeste Paulista, intervenções de ampliação de faixas na SP-310 estarão paralisadas entre 20 de dezembro e 4 de janeiro, com retomada apenas após o período de festas.

A Eixo SP também informou a suspensão do calendário de obras entre 19 de dezembro e 4 de janeiro, mantendo apenas reparos emergenciais fora dos horários de pico.

No Rodoanel, a circulação de veículos pesados com cargas especiais estará restrita entre 23 de dezembro e 2 de janeiro, medida adotada para reduzir riscos e melhorar a segurança viária.





Os Postos e Serviços de Atendimento ao Usuário permanecerão abertos durante todo o período, oferecendo banheiros, água potável e áreas de descanso.

As concessionárias reforçam que a maioria das ocorrências em feriados está relacionada a veículos quebrados, principalmente por pane mecânica, pneus furados ou falta de combustível, e recomendam que os motoristas revisem o veículo antes de viajar e planejem os horários para evitar os períodos de maior movimento.

As condições de tráfego poderão ser acompanhadas em tempo real pelos canais oficiais das concessionárias, telefones de emergência, aplicativos e redes sociais, além das informações repassadas ao Centro de Controle Multimodal da ARTESP.