O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez o seu último pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão nesta quarta-feira (24). O chefe do Executivo abordou temas como o fim do imposto de renda descontado no salário, Tarifaço, violência contra a mulher e fim da escala 6x1.

O presidente Lula iniciou seu discurso definindo 2025 como um ano histórico e desafiador para o Brasil, destacando que todos aqueles que jogaram contra o país, acabaram perdendo.

"Um ano em que o povo brasileiro sai como o grande vencedor", disse o presidente.

O chefe do Executivo destacou a saída do Brasil do Mapa da Fome em 2025, viabilizada pela retomada do Bolsa Família. O presidente também destacou a saída de 1,9 milhão pessoas do programa, após a conquista de melhores condições de vida.

O presidente citou como uma das conquistas de seu governo, o fim da cobrança do imposto de renda para contribuintes com renda mensal de até R$ 5.000, medida que entrará em vigor a partir de 2026.

Os altos índices de criminalidade e violência no Brasil também tiveram destaque no pronunciamento do presidente, que exaltou as operações da Polícia Federal contra facções criminosas.

O chefe do Executivo também afirmou que lutará contra a violência contra a mulher, prometendo liderar um grande esforço nacional, envolvendo ministérios, instituições e toda a sociedade brasileira.

"Nós, que somos homens, devemos fazer um compromisso de alma. Em nome de tudo que é mais sagrado, seja um aliado", completou o presidente.

Sobre o Tarifaço, imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, o líder político afirmou que este foi um desafio inédito, superado pelo país.

"Mostramos ao Brasil e ao mundo que somos do diálogo, da fraternidade e não fugimos à luta. Mostramos a diplomacia, protegemos nossas empresas e evitamos demissões. Negociamos o fim do Tarifaço e ultrapassamos agora em dezembro a marca de 500 novos mercados para os nossos produtos. Nossa soberania e nossa democracia saíram vencedores e o povo brasileiro venceu."

Um dos assuntos mais discutidos em 2025, o fim da escala 6x1 foi abordado como uma promessa do presidente, que afirmou se tratar de uma demanda do povo, a ser transformada em realidade.

O presidente ainda exaltou programas sociais implantados este ano, como a CNH do Brasil, o Gás e Luz do Povo e a retomada do Minha Casa, Minha Vida.





O conteúdo do discurso presidencial pelas festas de fim de ano foi gravado ao longo da semana. O presidente Lula encerrou a agenda oficial com o deslocamento para a cidade de São Paulo, onde celebrará o Natal ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva e dos filhos. O chefe do Executivo passará o Réveillon na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.