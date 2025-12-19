Divulgação Trecho da BR-116 entre o Rio e SP

Uma estimativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) prevê que cerca de 1,5 milhão de veículos devem viajar pelas estradas de São Paulo durante os fins de semana entre dezembro e fevereiro. O esperado é que o maior fluxo deve se concentrar nos trechos entre as serras e o litoral – foco da Operação Verão 2025/2026.

Iniciada no dia 15 de dezembro e com previsão de encerramento para o dia 20 de fevereiro de 2026, a operação tem como objetivo impedir acidentes, evitar engarrafamentos e lentidão e reforçar a infraestrutura de apoio das rodovias e estradas operadas pelo órgão.

O clima de verão e as férias escolares impulsionam a ida para o litoral, o que deve pôr no entorno de 272 mil veículos nas rodovias Rio-Santos (SP-055), Oswaldo Cruz (SP-125), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) e Osvaldo Barbosa Guisardi (SP-046), aos finais de semana. Número 29% maior do que o fluxo normal.

A Operação Verão mobiliza 1.238 colaboradores e 323 viaturas operacionais para combate a incêndios, remoção de carros da pista, resgate, entre outras responsabilidades do DER-SP. Deve ocorrer a liberação de acostamentos, o uso de faixa reversível, a operação “pare e siga” e o controle de acessos e desvios, aumentando a eficiência da pista neste período de maior demanda.

Quantos veículos devem passar em cada rodovia?

SP-055 – Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (Caraguatatuba)



Sexta-feira: 30.122 veículos

Sábado: 30.094 veículos

Domingo: 29.321 veículos

Total: 89.537 veículos

SP-055 – Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (Bertioga)



Sexta-feira: 25.831 veículos

Sábado: 25.101 veículos

Domingo: 24.972 veículos

Total: 75.904 veículos

SP-125 – Rodovia Oswaldo Cruz



Sexta-feira: 12.122 veículos

Sábado: 11.231 veículos

Domingo: 10.981 veículos

Total: 34.334 veículos

SP-123 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro



Sexta-feira: 16.125 veículos

Sábado: 15.884 veículos

Domingo: 16.004 veículos

Total: 48.013 veículos

SP-046 – Rodovia Osvaldo Barbosa Guisardi



Sexta-feira: 8.503 veículos

Sábado: 8.002 veículos

Domingo: 8.362 veículos

Total: 24.867 veículos

Onde a Operação Verão deve atuar?

Operação de liberação de acostamento



SP-055: km 84 ao km 94

SP-055: km 205 ao km 211 (leste/oeste)

SP-055: km 194 ao km 192 (leste)

SP-123: km 6 ao km 25,5 (norte/sul)

SP-123: km 44,5 ao km 46 (norte/sul)

SP-125: km 9 ao km 14 (norte)

Operação de fluxo com direção alternada (faixa reversível)



SP-055: km 95 ao km 97 (oeste)

SP-055: km 95,2 ao km 93,8 (leste)

SP-123: km 42 ao km 25,5 (sul)

Operação “pare e siga” – Ponte do Rio Maranduba



SP-055: km 77,8 (leste/oeste)

Operação de controle de acesso



SP-055: km 211,3 (leste/oeste)

SP-055: km 89,3 (leste/oeste)

Operação de desvio operacional

