Uma estimativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) prevê que cerca de 1,5 milhão de veículos devem viajar pelas estradas de São Paulo durante os fins de semana entre dezembro e fevereiro. O esperado é que o maior fluxo deve se concentrar nos trechos entre as serras e o litoral – foco da Operação Verão 2025/2026.
Iniciada no dia 15 de dezembro e com previsão de encerramento para o dia 20 de fevereiro de 2026, a operação tem como objetivo impedir acidentes, evitar engarrafamentos e lentidão e reforçar a infraestrutura de apoio das rodovias e estradas operadas pelo órgão.
O clima de verão e as férias escolares impulsionam a ida para o litoral, o que deve pôr no entorno de 272 mil veículos nas rodovias Rio-Santos (SP-055), Oswaldo Cruz (SP-125), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) e Osvaldo Barbosa Guisardi (SP-046), aos finais de semana. Número 29% maior do que o fluxo normal.
A Operação Verão mobiliza 1.238 colaboradores e 323 viaturas operacionais para combate a incêndios, remoção de carros da pista, resgate, entre outras responsabilidades do DER-SP. Deve ocorrer a liberação de acostamentos, o uso de faixa reversível, a operação “pare e siga” e o controle de acessos e desvios, aumentando a eficiência da pista neste período de maior demanda.
Quantos veículos devem passar em cada rodovia?
SP-055 – Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (Caraguatatuba)
- Sexta-feira: 30.122 veículos
- Sábado: 30.094 veículos
- Domingo: 29.321 veículos
- Total: 89.537 veículos
SP-055 – Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (Bertioga)
- Sexta-feira: 25.831 veículos
- Sábado: 25.101 veículos
- Domingo: 24.972 veículos
- Total: 75.904 veículos
SP-125 – Rodovia Oswaldo Cruz
- Sexta-feira: 12.122 veículos
- Sábado: 11.231 veículos
- Domingo: 10.981 veículos
- Total: 34.334 veículos
SP-123 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
- Sexta-feira: 16.125 veículos
- Sábado: 15.884 veículos
- Domingo: 16.004 veículos
- Total: 48.013 veículos
SP-046 – Rodovia Osvaldo Barbosa Guisardi
- Sexta-feira: 8.503 veículos
- Sábado: 8.002 veículos
- Domingo: 8.362 veículos
- Total: 24.867 veículos
Onde a Operação Verão deve atuar?
Operação de liberação de acostamento
- SP-055: km 84 ao km 94
- SP-055: km 205 ao km 211 (leste/oeste)
- SP-055: km 194 ao km 192 (leste)
- SP-123: km 6 ao km 25,5 (norte/sul)
- SP-123: km 44,5 ao km 46 (norte/sul)
- SP-125: km 9 ao km 14 (norte)
Operação de fluxo com direção alternada (faixa reversível)
- SP-055: km 95 ao km 97 (oeste)
- SP-055: km 95,2 ao km 93,8 (leste)
- SP-123: km 42 ao km 25,5 (sul)
Operação “pare e siga” – Ponte do Rio Maranduba
- SP-055: km 77,8 (leste/oeste)
Operação de controle de acesso
- SP-055: km 211,3 (leste/oeste)
- SP-055: km 89,3 (leste/oeste)
Operação de desvio operacional
- SP-055: km 91,8 ao km 92,8
- SP-055: km 77,8 (leste/oeste)