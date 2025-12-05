Em verde - praias próprias para banho, em vermlho - praias impróprias para banho.
Reprodução CETESB
Em verde - praias próprias para banho, em vermlho - praias impróprias para banho.

É verão, e com o final de semana chegando, muitos paulistanos aproveitam para pegar ir ao litoral pegar uma praia. Mas, é importante tomar cuidado para o destino da sua folga não virar um problema.

Das 175 praias monitoradas pelo Mapa de Qualidade das Praias, organizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 35 estão impróprias para banho. 

Dentre elas estão points famosos, como a praia da Enseada e das Pitangueiras, na cidade do Guarujá, Boiçucanga, em São Sebastião, e Itaguá, em Ubatuba. 

O mapa é atualizado frequentemente,. Se hoje uma praia é imprópria, pode ser que daqui a alguns dias ela esteja apta para receber banhistas.

Como a próxima atualização só acontece na quinta-feira (11), evite frequentar, ou ao menos mergulhar nas praias da lista abaixo. 

Praias para evitar

Ubatuba

  • Itaguá


São Sebastião

  • Prainha
  • Sino (Ilhabela)
  • Itaquanduba (Ilhabela)
  • Itaguaçu (Ilhabela)
  • Feiticeira (Ilhabela)
  • Boiçucanga


Bertioga

  • Enseada – R. R. Costabile


Guarujá


  • Perequê
  • Enseada – Estr. Pernambuco
  • Enseada – R. Chile
  • Enseada – Av. Santa Maria
  • Pitangueiras – R. S. Valadão


Santos


  • José Menino – R. Olavo Bilac
  • José Menino – R. Fred. Ozanam


São Vicente


  • Praia da Divisa
  • Milionários
  • Gonzaguinha
  • Prainha


Praia Grande


  • Canto do Forte
  • Guilhermina
  • Aviação
  • Vila Tupi
  • Vila Mirim
  • Maracanã
  • Vila Caiçara
  • Real
  • Balneário Flórida
  • Jardim Solemar


Mongaguá

  • Vila São Paulo
  • Vera Cruz


Itanhaém

  • Centro
  • Sonho
  • Jardim Cibratel


Peruíbe

  • Baln. São João Batista
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2025-12-05/praias-de-sp-improprias-para-banho.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes