É verão, e com o final de semana chegando, muitos paulistanos aproveitam para pegar ir ao litoral pegar uma praia. Mas, é importante tomar cuidado para o destino da sua folga não virar um problema.
Das 175 praias monitoradas pelo Mapa de Qualidade das Praias, organizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 35 estão impróprias para banho.
Dentre elas estão points famosos, como a praia da Enseada e das Pitangueiras, na cidade do Guarujá, Boiçucanga, em São Sebastião, e Itaguá, em Ubatuba.
O mapa é atualizado frequentemente,. Se hoje uma praia é imprópria, pode ser que daqui a alguns dias ela esteja apta para receber banhistas.
Como a próxima atualização só acontece na quinta-feira (11), evite frequentar, ou ao menos mergulhar nas praias da lista abaixo.
Praias para evitar
Ubatuba
- Itaguá
São Sebastião
- Prainha
- Sino (Ilhabela)
- Itaquanduba (Ilhabela)
- Itaguaçu (Ilhabela)
- Feiticeira (Ilhabela)
- Boiçucanga
Bertioga
- Enseada – R. R. Costabile
Guarujá
- Perequê
- Enseada – Estr. Pernambuco
- Enseada – R. Chile
- Enseada – Av. Santa Maria
- Pitangueiras – R. S. Valadão
Santos
- José Menino – R. Olavo Bilac
- José Menino – R. Fred. Ozanam
São Vicente
- Praia da Divisa
- Milionários
- Gonzaguinha
- Prainha
Praia Grande
- Canto do Forte
- Guilhermina
- Aviação
- Vila Tupi
- Vila Mirim
- Maracanã
- Vila Caiçara
- Real
- Balneário Flórida
- Jardim Solemar
Mongaguá
- Vila São Paulo
- Vera Cruz
Itanhaém
- Centro
- Sonho
- Jardim Cibratel
Peruíbe
- Baln. São João Batista