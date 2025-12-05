Reprodução CETESB Em verde - praias próprias para banho, em vermlho - praias impróprias para banho.

É verão, e com o final de semana chegando, muitos paulistanos aproveitam para pegar ir ao litoral pegar uma praia. Mas, é importante tomar cuidado para o destino da sua folga não virar um problema.

Das 175 praias monitoradas pelo Mapa de Qualidade das Praias, organizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 35 estão impróprias para banho.

Dentre elas estão points famosos, como a praia da Enseada e das Pitangueiras, na cidade do Guarujá, Boiçucanga, em São Sebastião, e Itaguá, em Ubatuba.

O mapa é atualizado frequentemente,. Se hoje uma praia é imprópria, pode ser que daqui a alguns dias ela esteja apta para receber banhistas.

Como a próxima atualização só acontece na quinta-feira (11), evite frequentar, ou ao menos mergulhar nas praias da lista abaixo.

Praias para evitar

Ubatuba



Itaguá





São Sebastião

Prainha

Sino (Ilhabela)

Itaquanduba (Ilhabela)

Itaguaçu (Ilhabela)

Feiticeira (Ilhabela)

Boiçucanga





Bertioga

Enseada – R. R. Costabile





Guarujá





Perequê

Enseada – Estr. Pernambuco

Enseada – R. Chile

Enseada – Av. Santa Maria

Pitangueiras – R. S. Valadão





Santos





José Menino – R. Olavo Bilac

José Menino – R. Fred. Ozanam





São Vicente





Praia da Divisa

Milionários

Gonzaguinha

Prainha





Praia Grande





Canto do Forte

Guilhermina

Aviação

Vila Tupi

Vila Mirim

Maracanã

Vila Caiçara

Real

Balneário Flórida

Jardim Solemar





Mongaguá

Vila São Paulo

Vera Cruz





Itanhaém

Centro

Sonho

Jardim Cibratel





Peruíbe