Educa SC Prédio da Faculdade de Direito da USP.

O prazo para se inscrever e realizar o pagamento da inscrição para o ingresso na Universidade de São Paulo ( USP) por meio do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM) se encerra nesta sexta-feira (19).

Quem deseja participar do processo seletivo utilizando sua nota do ENEM deve se inscrever no máximo até o meio-dia de hoje no site da Fuvest(https://www.fuvest.br/enem-usp) e tem até o final do dia para fazer o pagamento da taxa de R$ 11,00.

Não há novas provas; o candidato que se inscreveu em algum curso na USP pelo Sisu apenas confirma sua intenção de estudar na universidade e passa a ser classificado e convocado de acordo com os critérios da instituição.

Vagas

Neste processo seletivo, a USP oferece 1.500 vagas: 684 para candidatos inscritos na ampla concorrência (AC), 512 para estudantes de escolas públicas e 304 são destinadas a estudantes pretos, pardos e indígenas.

Calendário

O candidato poderá alterar sua opção de curso entre 20 e 21 de janeiro. Quem confirmou a inscrição e pagou a taxa até hoje deve prestar atenção nas datas das chamadas: