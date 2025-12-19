Secretaria de Segurança Pública Cocaína apreendida





As polícias Militar e Civil do Estado de São Paulo prenderam um casal que transportava quase 350 kg de cocaína na Rodovia Assis Chateaubriand, em Santópolis do Aguapeí (SP), nesta quinta-feira (18).

A ação foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro, informando que um caminhão estava levando drogas de Foz do Iguaçu (PR) para João Pessoa (PB) e passaria pela rodovia paulista.

A prisão ocorreu na altura do km 338. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) acharam 22 pacotes com a droga escondidos em uma carga de kits de roupa de cama. No total, 347 kg foram apreendidos.

O condutor e a passageira, paraguaios, foram levados à Delegacia de Polícia Federal, para prestarem esclarecimentos à justiça. O caminhão foi recolhido para ser periciado.