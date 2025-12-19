Reprodução/PCGO Homem é preso após estuprar menina de 11 anos em mercado

Um homem foi preso na última terça-feira (16), suspeito de estuprar e ameaçar uma criança de 11 anos em um supermercado em Santa Helena, cidade situada em Goiás. A informação foi confirmada pelo Portal iG junto à Polícia Civil de Goiás (PCGO).



O comerciante, que trabalhava no local, atraiu a menina por duas vezes para o final do estabelecimento, onde as câmeras não o alcançavam. A criança revelou o crime apenas dias depois, no final do mês de novembro.

“A vítima, que foi intimidada com graves ameaças, demorou dias para relatar o ocorrido à família”, disse o delegado Luís Antônio de Jesus Santos, responsável pelo caso, em entrevista coletiva.

Além da violência física, o suspeito também ameaçava a vítima caso a mesma não praticasse os atos libidinosos. Dez dias depois do último episódio, a criança contou à avó materna o que havia acontecido no comércio.

“Após termos acesso a esses documentos que confirmaram o ato, foi representado pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça”, afirmou o delegado. O abuso foi confirmado após a criança ser submetida a exames periciais.

O suspeito, que não teve o nome divulgado para proteger a identidade da criança, responderá pelo crime de estupro de vulnerável.