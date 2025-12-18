Gabriel Barros / Portal iG Tarcísio apresentando o balanço

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresentou, na manhã desta quinta-feira (18), um balanço detalhado de sua gestão ao longo do último ano. O evento, realizado no Palácio dos Bandeirantes, reuniu empresários, políticos e jornalistas para o lançamento do novo slogan do governo: Coragem Para Fazer o Impossível.

A cerimônia contou com a presença do vice-governador, Felício Ramuth (PSD), do presidente da Alesp, André do Prado (PL), e de todo o secretariado de estado. Em um palco montado no saguão principal, Tarcísio detalhou os programas de governo, intercalando vídeos institucionais com discursos e interações com sua equipe técnica.

O governador explicou a inspiração por trás do novo slogan:

“Um poeta francês uma vez disse: ‘Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez’. É possível entregar o impossível? Veremos que sim. É possível entregar o Rodoanel Norte? Acabar com a Cracolândia? Entregar a Linha 17-Ouro do Metrô? Construir o túnel Santos-Guarujá e dar dignidade aos moradores da Favela do Moinho? É possível fazer tudo isso encerrando o terceiro ano com superávit fiscal? Sim, é”, afirmou com entusiasmo.

Educação e Habitação

Os números apresentados destacaram avanços na educação, como a alfabetização de 286 mil alunos na idade certa e o programa Prontos Para o Mundo, que enviou 2 mil estudantes para intercâmbio. Na habitação, o foco foi o programa Casa Paulista, com 143 mil imóveis regularizados.

“Tivemos coragem de enfrentar o que ninguém quis, como a questão da Favela do Moinho, onde as pessoas estavam reféns do crime organizado”, pontuou o governador.

Segurança Pública

O combate ao crime e o fim da Cracolândia, bandeiras importantes da gestão de Tarcísio, também receberam atenção no evento. O programa Muralha Paulista, que conta com 93 mil câmeras integradas em 600 municípios, foi exaltado como um meio de usar a tecnologia como ferramenta de combate ao crime: “Estamos usando a tecnologia como nossa aliada. O Smart Sampa da prefeitura, IA, reconhecimento facial”.

Gabriel Barros/ Portal iG Tarcísio e secretários de estado

Um dos pontos “impossíveis” destacados pelo governador foi a formação de 2.518 novos policiais militares e a diplomação de 500 delegados para a Polícia Civil, além do uso de R$ 90 milhões recuperados do crime destinados à segurança:

“O cidadão vai se sentir vingado. O recurso do crime vai estar voltando para a segurança pública, para o Estado. A gente vai usar esses recursos em prol do cidadão. A melhor coisa que tem é combater o crime com o dinheiro do crime”.

Sobre o fim da Cracolândia, uma das principais bandeiras de sua gestão, o governador pontuou o passo a passo da desarticulação do fluxo de usuários no centro da cidade:

“A gente está falando de mais de 40 mil atendimentos. A primeira coisa é a ação de saúde, focada na desintoxicação; depois a assistência social — nós vamos te resgatar, você vai voltar para a sua casa, voltar a ter um trabalho. E depois a ação de segurança pública. A pessoa que movimentava financeiramente o business da Cracolândia está presa”.

Segundo Tarcísio, a próxima etapa será revitalizar a região, que irá receber a nova sede administrativa do governo, com leilão previsto para fevereiro de 2026: “Quem apostar no centro vai se dar bem”.

Saúde e Infraestrutura

Na área da saúde, os dados do governo indicam a criação de 8 mil novos leitos e a realização de 4 milhões de cirurgias. O grande destaque, contudo, foi o impacto da Tabela SUS Paulista, mecanismo de financiamento da saúde pública no estado:

“A Tabela SUS Paulista é uma verdadeira revolução. Aumentamos o repasse para a atenção básica aos municípios de R$ 130 milhões para R$ 700 milhões anuais. O próximo passo agora é levar esse modelo também para os hospitais municipais”, projetou Tarcísio.

Encerrando o evento, o governador reafirmou o cronograma de obras estratégicas, mencionando os avanços das Linhas 6 e 17 do Metrô para março, além do túnel Santos-Guarujá. E justificou os avanços voltando ao slogan lançado: “Por que o impossível não existe, esse time que está aqui está fazendo tudo isso. Esse time não acredita no impossível”, concluiu.