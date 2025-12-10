Reprodução/Gabriel Barros Os novos policiais militares voltando para o pátio do Pacaembu

A Polícia Militar do Estado de São Paulo formou os alunos do Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. São 2.500 novos policiais e bombeiros militares, que começam a atuar na segurança dos paulistas.

A turma de formandos recebe o nome do coronel Júlio César, assassinado em Cubatão, quando a viatura em que fazia patrulhamento foi alvejada a tiros por criminosos. A formatura ocorreu no Mercado Livre Arena Pacaembu, na manhã desta quarta-feira (10).

A família do coronel Júlio esteve presente, recebendo uma homenagem póstuma das mãos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Não se esqueçam dos valores, nunca transijam com a hierarquia e com a disciplina, porque são os pilares dessa instituição. Nunca se esqueçam da honra, da lealdade, da coragem, nunca se esqueçam dos procedimentos. São os procedimentos ensinados que vão salvar a vida de vocês. Vocês serão exigidos todos os dias, mas lembrem-se da família de vocês, do suporte de vocês. A família que apoiou, a família que deu força, a família que incentivou, e a família que quer recebê-los todos os dias em segurança na casa de vocês. Vamos para o trabalho com entusiasmo, mas voltem para a casa em segurança”, declarou o governador.

Reprodução/Gabriel Barros Tarcísio condecorando o soldado Rizo, primeiro aluno da turma

Os três primeiros colocados da turma receberam destaque, o primeiro colocado, soldado Rizo, recebeu uma medalha das mãos do governador.

O novo secretário de Segurança Pública, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, também estava presente na cerimônia de formatura.

O secretário se solidarizou com a família do coronel Júlio César e ressaltou a importância de ter um policial no comando da Secretaria de Segurança Pública: “Na gestão do governador Tarcísio já são 17 mil novos policiais formados. É importante destacar a coragem do governador. Sempre houve na pasta pessoas consideradas especialistas, e o governador teve a coragem de delegar a policiais. Por isso que os indicativos do governo são os melhores da história”, disse o secretário.

Operação Verão 2025/2026

Ao final da cerimônia, os formandos saíram de forma organizada e voltaram ao pátio do Pacaembu com policiais militares formados. Os formandos receberam longos aplausos dos familiares que acompanhavam a cerimônia na arquibancada.

A comemoração foi calorosa, mas o dever chama e muitos deles já serão destacados para trabalhar na Operação Verão, que visa garantir a segurança dos turistas e moradores que se deslocarão ao litoral paulista neste fim de ano.