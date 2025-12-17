O influenciador Alexandre de Jesus Santos, conhecido nas redes sociais como “Xuxa do Grau”, foi preso na manhã desta segunda-feira (15), após se apresentar espontaneamente à Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Contra ele havia um mandado de prisão temporária , expedido pela Justiça.
A prisão ocorreu no âmbito de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), que apura a atuação de uma associação criminosa envolvida em crimes de trânsito e em condutas que atentam contra a paz pública.
Leia também: Com vigilância reforçada, Niterói reduz em 88% roubo de carrosSegundo a Polícia Civil, o grupo é investigado pela realização de rachas, manobras perigosas e direção imprudente em rodovias e vias de grande circulação da cidade. As ações representavam risco à segurança de motoristas, pedestres e moradores.As ocorrências teriam sido registradas principalmente em pontos de grande fluxo de veículos, como o Anel Viário Sul, uma das principais vias de Ribeirão Preto. O caso foi registrado como captura de procurado.
Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as diligências seguem em andamento para identificar outros envolvidos e concluir as investigações.
O Portal iG tenta contato com a defesa do influenciador.