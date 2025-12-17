Reprodução/Instagram Influenciador foi preso nesta segunda-feira (15)

O influenciador Alexandre de Jesus Santos, conhecido nas redes sociais como “Xuxa do Grau”, foi preso na manhã desta segunda-feira (15), após se apresentar espontaneamente à Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Contra ele havia um mandado de prisão temporária , expedido pela Justiça.

A prisão ocorreu no âmbito de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), que apura a atuação de uma associação criminosa envolvida em crimes de trânsito e em condutas que atentam contra a paz pública.

Segundo a Polícia Civil, o grupo é investigado pelaem rodovias e vias de grande circulação da cidade. As ações representavam risco à segurança de motoristas, pedestres e moradores.

As ocorrências teriam sido registradas principalmente em pontos de grande fluxo de veículos, como o, uma das principais vias de. O caso foi registrado como captura de procurado.

Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as diligências seguem em andamento para identificar outros envolvidos e concluir as investigações.

O Portal iG tenta contato com a defesa do influenciador.