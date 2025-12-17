Defesa Civil de São Paulo Mapa das chuvas no litoral

Após as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo nesta terça-feira (16), uma série de transtornos foi registrada. No Litoral Norte, em poucas horas, o volume de água superou os índices esperados para três semanas, deixando ruas alagadas e pessoas mortas.

De acordo com a Defesa Civil, o monitoramento foi intensificado na região. Em São Sebastião, o volume de chuva chegou a 145 milímetros em três horas, o equivalente a cerca de 20 dias de chuva, levando em conta a média mensal de 215 milímetros. No acumulado de 24 horas, foram registrados 163 milímetros na cidade.

Ubatuba registrou 182 milímetros, e Ilhabela, 156 milímetros. Os volumes intensificam o desgaste do solo, aumentando o risco de deslizamentos em encostas e áreas de risco.

Mortes após tempestade em várias regiões do estado

Em Ilhabela, o Corpo de Bombeiros confirmou duas mortes em decorrência das chuvas intensas.

Um homem morreu após ser atingido pela queda de um muro, e um idoso de 84 anos foi arrastado pela enxurrada da Cachoeira Água Branca, que invadiu sua casa.

Em Guarulhos, na Região Metropolitana, um homem permanece desaparecido depois de ser levado pela água para dentro de um córrego, na Rua do Araújo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas seguem em andamento.

Chuvas frequentes ocorrem desde a semana passada e deixaram outras vítimas em diferentes regiões.

No dia 10 de dezembro, um homem morreu em Campos do Jordão após um deslizamento de terra, e uma mulher perdeu a vida na Zona Leste da capital após a queda de um muro.

Dois dias depois, em Guarulhos, uma mulher morreu atingida pela queda de uma árvore. No dia 13, um morreu, em Juquitiba, atingido por uma descarga elétrica durante a chuva. Em Bauru, no dia 14, um homem caiu em um rio e foi arrastado pela correnteza.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou várias cidades em alerta. O tempo segue instável nas cidades atingidas pela chuva. Jequitiba tem previsão de chuva durante o dia. Ilhabela está em alerta amarelo para chuvas durante todo o dia.

Guarulhos tem alerta amarelo e permanece com céu nublado e possibilidade de chuva forte.

Campos do Jordão está em alerta amarelo, e há chance de chuva moderada.

Bauru também está com alerta amarelo para vendavais, mas não deve chover.

Em São Sebastião, o alerta é amarelo, com potencial de chuva forte, raios e ventos.

Transtornos

Com as chuvas, a infraestrutura do estado fica sobrecarregada, podendo gerar acidentes. A CCR-Motiva, concessionária da Rodovia Rio-Santos (BR-101), informou que a estrada pode ser interditada a qualquer momento. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Trânsito, há lentidão nas ruas em várias partes da cidade.