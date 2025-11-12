Ascom Prefeitura de Niterói (RJ) / Wellington Penalva Câmeras de vigilância da Prefeitura

Segundo análise do Observatório de Segurança de Niterói (OspNit), com base na prévia do Instituto Estadual de Segurança Pública (ISP), Niterói obteve o melhor desempenho já registrado. A cidade registrou em outubro uma queda de 41% nos roubos de rua e 88% nos roubos de veículos em relação ao mesmo mês de 2024.

“Sobre a letalidade violenta, seja homicídios ou morte por ação por força policial, é a menor taxa da história de Niterói. De janeiro a outubro, foram 45 ocorrências. Vamos seguir melhorando, realizando o maior investimento em uma cidade em segurança pública no país”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



A melhora é resultado direto dos investimentos da prefeitura em Segurança pública, o Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública) opera com mais de 600 câmeras e portais de monitoramento 24 horas. Mais de 650 veículos envolvidos em delitos foram recuperados por meio do Cercamento Eletrônico.

Investimentos em Segurança

A Prefeitura já investiu mais de R$ 1 milhão em 2025 para ampliar o efetivo das polícias Civil e Militar, além de entregar novas viaturas e motocicletas à PM. Entre as principais ações, destaca-se o convênio com a Polícia Civil, que amplia de 300 para 800 as vagas no Regime Adicional de Serviço (RAS), com investimento de R$ 6 milhões para reforçar as delegacias, e a estruturação de um complexo de delegacias especializadas no Centro.