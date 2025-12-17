Reprodução/Rede X O veículo era de uma terceirizada que presta serviço para a Neoenergia Coelba

Um caminhão de uma terceirizada, que presta serviços para a Neoenergia Coelba, invadiu um imóvel, na última terça-feira (16), localizado na zona rural da cidade de Palmeiras, na Chapada Diamantina (BA). O acidente causou a morte de quatro pessoas e deixou outras quatro feridas.

Mediante nota, a Orca Instalações lamentou o acidente envolvendo o veículo da empresa. Na ocasião, dois trabalhadores morreram.

"Neste momento, a prioridade é prestar todo apoio necessário aos colaboradores envolvidos e aos demais afetados e suas respectivas famílias (...) As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes", diz trecho do comunicado.

Governador da Bahia se manifesta

O governador da Bahia, J erônimo Rodrigues (PT), falou sobre o acidente nas redes sociais. No comunicado, ele ressalta que recebeu a notícia do ocorrido "com tristeza".

"Minha solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas e a toda à comunidade neste momento difícil", escreveu Rodrigues. Na postagem, ele ressaltou que equipes da Secretaria de Saúde e Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

Também mediante publicação nas redes sociais, o prefeito de Palmeiras (BA), Wilson Rocha (Avante), prestou solidariedade aos familiares das vítimas, como também aos moradores da região.

"Neste momento de dor, reitero meu abraço fraterno e coloco-me, enquanto poder público, à disposição para prestar todo apoio necessário, bem como para adotar as medidas cabíveis a fim de que tragédias como esta sejam prevenidas e não se repitam", finalizou.



