Rovena Rosa/Agência Brasil Ventos fortes e chuva intensa marcaram o avanço do temporal sobre a região

Um total de 731,3 mil clientes permanecem sem energia na cidade de São Paulo na madrugada desta sexta-feira (12), dois dias após o ciclone extratropical que atingiu o estado na quarta-feira (10) derrubar árvores, danificar postes e comprometer longos trechos da rede elétrica.

O Mapa de Falta de Luz da Enel, com atualização à 01h, indica que 1 milhão de pessoas ainda continuam no escuro em todo o estado de São Paulo, que teve 2,2 milhões de consumidores afetados desde o início do evento climático.

Municípios mais afetados

Além da capital, que registrou 731.324 clientes sem luz (12,60% da base atendida), outras cidades continuam com altos índices de interrupção:

Cotia, com 40.770 clientes (28,80%);

Itapecerica da Serra, com 30.465 (44,78%);

Taboão da Serra, com 34.085 (26,87%); e

Santo André, com 44.793 (12,45%).

A distribuidora informou ao Portal iG que mantém equipes em campo para acelerar o restabelecimento, especialmente em áreas onde há necessidade de reconstrução completa da rede, incluindo substituição de postes, transformadores e recondução de cabos.

Mais de 700 geradores foram enviados para situações consideradas prioritárias.

LEIA TAMBÉM: Tarcísio cobra intervenção imediata na Enel após apagão em SP

Confira a nota da ENEL na íntegra:

"A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu o fornecimento de energia para cerca de 1,2 milhão de clientes, dos 2,2 milhões afetados por um ciclone extratropical que atingiu a área de concessão na quarta-feira (10.12). Outros cerca de 300 mil novos casos ingressaram hoje com solicitação de atendimento, em decorrência da continuidade dos ventos. No momento, a companhia trabalha para restabelecer o serviço para cerca de 1,3 milhão de clientes (15,6% da base da distribuidora).

São Paulo e a Região Metropolitana foram atingidas por um vendaval considerado histórico pelo Inmet, que perdurou por cerca de 12 horas ontem. As rajadas alcançaram 98 km/h, provocaram a queda de árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.300 chamados relacionados a quedas de árvores.

O evento climático causou danos severos à infraestrutura elétrica, afetando o fornecimento em diversas regiões. Para acelerar a recomposição do sistema, a distribuidora está mobilizando mais de 1.600 equipes em campo ao longo do dia.

A Enel reforça que suas equipes seguem comprometidas com a operação de atendimento a emergências. Em algumas localidades, o restabelecimento é mais complexo, porque envolvem a reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos.





Para atender situações prioritárias, a companhia está disponibilizando mais de 700 geradores. A Enel São Paulo reforça que seguirá trabalhando até restabelecer a energia para todos os clientes afetados pelos efeitos do ciclone. A distribuidora orienta que os consumidores priorizem os canais digitais para comunicar falta de luz"