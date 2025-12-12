Rovena Rosa/ Agência Brasil Apenas três voos foram cancelados nesta sexta-feira (12) no Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera normalmente na manhã desta sexta-feira (12) após dois dias de cancelamento de voos causados pelas condições meteorológicas. As informações foram obtidas pelo Portal iG junto à Aena Brasil, que opera o terminal.

As rajadas de vento acima dos 90 km/h que atingiram o estado na última quarta (10) causaram enormes transtornos no aeroporto: foram 167 viagens canceladas no dia mesmo dia (80 voos de chegada e 87 de partida) e 121 na quinta-feira (67 chegadas e 54 partidas). Ao todo, foram 288 voos cancelados em dois dias.

Operações normais

A Aena Brasil disse em nota enviada ao Portal iG que, até às 7h da manhã desta sexta, houve apenas uma chegada e duas partidas canceladas, e as operações são consideradas normais.

"Toda a infraestrutura operacional do Aeroporto de Congonhas está disponível, assim como todos os serviços para atendimento aos passageiros", informou.

Vendaval também afetou o Aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também teve voos cancelados em ambos os dias. A GRU Airport informou que, até as 19h de quinta, 72 voos foram cancelados e 28 alternados no dia em razão das condições meteorológicas.





Já na noite de quarta-feira, o aeroporto de Guarulhos teve 61 voos de chegada e 56 de partida cancelados. Os transtornos em ambos aeroportos geraram filas enormes e passageiros que precisaram dormir nos terminais.

Em Guarulhos, as operações também seguiam normais deste ontem. O Portal iG solicitou atualizações na manhã desta sexta sobre possíveis novos cancelamentos de viagens. Esta reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.

Cancelamos no Rio de Janeiro

A ventania que atingiu São Paulo também causou transtornos nos aeroportos do Rio de Janeiro. Os aeroportos do Galeão, na Ilha do Governador, e o Santos Dumont, na região central da cidade, enfrentaram problemas atrasos e cancelamentos nesta quinta.

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) informou ao Portal iG que a malha aérea segue em processo de ajuste, o que causou oito cancelamentos nesta sexta-feira. Desde quarta, o terminal registrou 50 cancelamentos.

Já o Aeroporto Santos Dummont teve um voo de chegada e um voo de partida cancelados até o momento, nesta sexta. Ao todo, nos dois dias anteriores, foram 42 voos de chegada e 49 de partida cancelados.

A operadora informou ao Portal iG que parte dos cancelamentos ocorreu devido a restrições meteorológicas no Aeroporto de Congonhas, e que os motivos de outros cancelamentos devem ser apurados com as companhias aéreas.