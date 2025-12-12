Reprodução/La FM Incidente com Boeing 727 da Aerosucre interrompe operações e pressiona empresa por respostas

Um Boeing 727 da companhia colombiana Aerosucre precisou retornar ao Aeroporto de Barranquilla (Colômbia) na madrugada desta sexta-feira (12) após apresentar uma pane pouco depois da decolagem.

O jato, de matrícula HK-5216, ainda subia para o nível de cruzeiro quando a tripulação identificou o problema e decidiu voltar.

Na aterrissagem, o trem de pouso esquerdo cedeu e fez a asa tocar a pista, gerando faíscas e arrastando a fuselagem até a parada completa. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Aeronáutica Civil da Colômbia, o aeroporto chegou a ser fechado durante as inspeções de infraestrutura, mas as operações foram retomadas no início da tarde. A informação foi divulgada pela rádio La FM em sua conta no X (antigo Twitter).

Durante a contingência, a autoridade coordenou ações com os aeroportos de Cartagena e Santa Marta para mitigar os impactos, incluindo a oferta de voos adicionais e o transporte terrestre entre as cidades para cobrir trechos afetados.

O caso reacende a preocupação sobre a segurança operacional da Aerosucre, que já acumula episódios semelhantes envolvendo pousos e decolagens, muitos ligados a falhas de manutenção e erros operacionais.

No último dia 6, o mesmo Boeing registrou uma pane elétrica após decolar de Bogotá e precisou retornar, naquele momento sem danos estruturais.

A Aeronáutica Civil afirma ter acionado todos os protocolos para iniciar a investigação e apurar as causas do colapso do trem de pouso.

As autoridades devem avançar nos próximos dias na análise técnica da aeronave e dos procedimentos adotados pela empresa.