Pablo Jacob / Governo de São Paulo Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou um conjunto de operações que prendeu mais de 1.300 criminosos em todo o estado. A Operação Hera II, voltada ao combate da violência doméstica, tirou 1.300 agressores de mulheres de circulação. A Operação Sentinela de Aço prendeu 11 acusados de estupro de crianças e adolescentes. Outras 8 pessoas foram presas na Operação Teia Central, que mirou o tráfico em delivery na capital. As ações ocorreram nesta quarta-feira (10).

Além dos presos na Hera II, foram feitos 24 mil boletins de ocorrência e 9,3 mil solicitações de medidas protetivas com urgência. A operação responde a um anseio das mulheres paulistas, que sofrem com a violência e com o feminicídio. No último domingo, foram realizadas manifestações em todo o Brasil após repetidos casos de feminicídio em São Paulo.

O secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, apontou a operação como uma prioridade para a segurança em São Paulo:

Gabriel Barros Secretário Osvaldo Nico Gonçalves

“O combate à violência doméstica é uma de nossas principais bandeiras. A gente quer trabalhar com a conscientização para evitar os crimes. É preciso incentivar as denúncias. Temos o aplicativo SP Mulher Segura, por exemplo, em que a mulher pode fazer boletins de ocorrência, ter o agressor monitorado com tornozeleiras. A ferramenta é importante para ajudar a acabar com os feminicídios”, afirmou Osvaldo Nico.

Outras operações

Na Operação Teia Central, foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de seis homens e duas mulheres, apreendendo 3 kg de maconha, R$ 121 mil em dinheiro, 800 euros, 45 dólares e seis veículos. Também foram encontrados equipamentos para a logística do tráfico, como balanças, celulares e notebooks. Além disso, R$ 9,2 milhões foram bloqueados pela Justiça, que serão destinados à Secretaria de Segurança Pública.

A Operação Sentinela de Aço prendeu 11 criminosos sexuais que violentaram crianças e adolescentes. Entretanto, outros 15 procurados na operação permanecem foragidos. Parte desses criminosos cometeram os crimes em outros estados, se escondendo em São Paulo para evitar a prisão.