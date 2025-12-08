Reprodução/Governo de SP App SP Mulher Segura





Desde que foi lançada em 2024, a funcionalidade de “Botão do Pânico”, disponível no aplicativo SP Mulher Segura, já teve mais de 4 mil acionamentos. O botão é projetado para funcionar como um pedido de socorro para mulheres que têm medidas protetivas e precisam de apoio policial. Uma vez acionado, a central da Polícia Militar envia uma viatura para o endereço do aparelho.

O aplicativo tem 34,5 mil usuárias e 1.300 boletins de ocorrência em todo o Estado de São Paulo. Os boletins de ocorrência podem ser feitos diretamente pelo app, 24 horas por dia, sem necessidade de ir até uma Delegacia da Mulher.

Violência contra a mulher

Nos últimos dias, casos de feminicídio vieram à tona. No último domingo (07), mulheres protestaram em diversas cidades do país para exigir políticas públicas mais efetivas contra a violência.

No mesmo dia da manifestação, a farmacêutica Daniele Guedes, de 38 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, Cristian Antunes, em Santo André (SP).

Na semana anterior, Tainara Souza Santos, de 30 anos, foi arrastada pela Marginal Tietê pelo ex-companheiro, perdendo as duas pernas e ficando em estado grave na UTI.

Segundo dados do Ministério da Justiça, 1.075 mulheres foram vítimas de feminicídio entre janeiro e setembro. Durante todo o ano de 2024, foram 1.459 casos.

Como baixar o aplicativo

O app SP Mulher Segura está disponível para aparelhos Android e iOS através de suas lojas digitais. Para baixar o app em celulares Android, basta acessar a loja e pesquisar o nome do aplicativo ou acessar o link disponibilizado pelo governo.

Telefones das Delegacias Da Mulher