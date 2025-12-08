Desde que foi lançada em 2024, a funcionalidade de “Botão do Pânico”, disponível no aplicativo SP Mulher Segura, já teve mais de 4 mil acionamentos. O botão é projetado para funcionar como um pedido de socorro para mulheres que têm medidas protetivas e precisam de apoio policial. Uma vez acionado, a central da Polícia Militar envia uma viatura para o endereço do aparelho.
O aplicativo tem 34,5 mil usuárias e 1.300 boletins de ocorrência em todo o Estado de São Paulo. Os boletins de ocorrência podem ser feitos diretamente pelo app, 24 horas por dia, sem necessidade de ir até uma Delegacia da Mulher.
Violência contra a mulher
Nos últimos dias, casos de feminicídio vieram à tona. No último domingo (07), mulheres protestaram em diversas cidades do país para exigir políticas públicas mais efetivas contra a violência.
No mesmo dia da manifestação, a farmacêutica Daniele Guedes, de 38 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, Cristian Antunes, em Santo André (SP).
Na semana anterior, Tainara Souza Santos, de 30 anos, foi arrastada pela Marginal Tietê pelo ex-companheiro, perdendo as duas pernas e ficando em estado grave na UTI.
Segundo dados do Ministério da Justiça, 1.075 mulheres foram vítimas de feminicídio entre janeiro e setembro. Durante todo o ano de 2024, foram 1.459 casos.
Como baixar o aplicativo
O app SP Mulher Segura está disponível para aparelhos Android e iOS através de suas lojas digitais. Para baixar o app em celulares Android, basta acessar a loja e pesquisar o nome do aplicativo ou acessar o link disponibilizado pelo governo.
Telefones das Delegacias Da Mulher
- 1ª DDM – Centro Casa da Mulher Brasileira (11) 3275-8000
- 2ª DDM – Sul (11) 5084-2579
- 3ª DDM – Oeste (11) 3768-4664
- 4ª DDM – Norte (11) 3976-2908
- 5ª DDM – Leste (11) 2293-3816
- 6ª DDM – Santo Amaro / Sul (11) 5687-4004
- 7ª DDM – Itaquera / Leste (11) 2071-3488
- 8ª DDM – Leste / Jardim Marília (11) 2742-1701
- 9ª DDM – Oeste / Pirituba (11) 3974-8890