Fotos: PMERJ Policiais se preparam para entrar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, durante nova fase da Operação Contenção

Em mais uma fase da Operação Contenção — cuja etapa anterior, realizada em 28 de outubro de 2025, terminou com 121 mortos, incluindo quatro policiais, e 99 presos, tornando-se a ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro — o governo do estado mobilizou mais de 1.000 policiais civis e militares para uma nova ofensiva no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11).

As forças de segurança atuam desde as primeiras horas da manhã no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho. Durante o avanço das equipes, houve resistência de criminosos, o que exigiu a remoção de barricadas em chamas e até de veículos carbonizados que bloqueavam a circulação. A operação segue em andamento.

Foto: PMERJ Agentes removem veículos carbonizados usados como barricada no acesso





Castro diz que Estado atua com “força máxima”



O governador Cláudio Castro afirmou que as forças estaduais seguirão realizando ações contínuas para impedir o fortalecimento de facções criminosas.

“Não vamos tolerar ações de facções que ameacem a população. Estamos empregando força máxima e integração entre as corporações para mostrar que o poder é do Estado. Seguiremos firmes contra o crime organizado, com operações estratégicas e permanentes”, declarou.

A Polícia Militar participa da operação com 880 agentes do Comando de Operações Especiais — Bope, BAC, BPChoq e GAM — além de equipes do RECOM, do Comando de Polícia Rodoviária e dos Grupamentos de Ações Táticas dos batalhões do 4º CPA.

O efetivo conta com 20 blindados, duas aeronaves, 123 viaturas e quatro ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate, duas delas blindadas.





Polícia Civil mobiliza 120 agentes do Leste Fluminense e da Região dos Lagos

A Polícia Civil participa com 120 agentes da Core, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e de todas as delegacias que compõem o 4º Departamento de Polícia de Área, incluindo unidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Região dos Lagos, Araruama, Arraial do Cabo e cidades do Leste Fluminense.



