Reprodução/João Vitor da Silva
1,3 milhão de pessoas seguem sem energia na área atendida pe la ENEL no estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira (11), após o  ciclone extratropical que atingiu a região na quarta-feira (10).

O número representa 15,6% da base total da distribuidora. Ao todo, 2,2 milhões de consumidores foram afetados desde o início do evento climático.

Reprodução/Enel São Paulo
Na atualização do Mapa de Falta de Luz, disponibilizado pela Enel, às 18:14h, os municípios mais afetados incluem:

  • São Paulo, com 897.470 clientes sem energia (15,47%)
  • Cotia, com 42.058 clientes (29,71%)
  • Embu, com 33.669 clientes (29,57%)
  • Taboão da Serra, com 29.971 clientes (23,63%)
  • Santo André, com 43.709 clientes (12,15%).

Em nota ao Portal iG, a distribuidora destacou que suas equipes permanecem mobilizadas em campo para acelerar o restabelecimento da energia, especialmente em localidades onde os danos exigem reconstrução completa da rede, com substituição de postes e transformadores, e recondução de longos trechos de cabos.

Para atender situações prioritárias, a Enel também disponibilizou mais de 700 geradores .

