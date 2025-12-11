1,3 milhão de pessoas seguem sem energia na área atendida pe la ENEL no estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira (11), após o ciclone extratropical que atingiu a região na quarta-feira (10).
O número representa 15,6% da base total da distribuidora. Ao todo, 2,2 milhões de consumidores foram afetados desde o início do evento climático.
Na atualização do Mapa de Falta de Luz, disponibilizado pela Enel, às 18:14h, os municípios mais afetados incluem:
- São Paulo, com 897.470 clientes sem energia (15,47%)
- Cotia, com 42.058 clientes (29,71%)
- Embu, com 33.669 clientes (29,57%)
- Taboão da Serra, com 29.971 clientes (23,63%)
- Santo André, com 43.709 clientes (12,15%).
Em nota ao Portal iG, a distribuidora destacou que suas equipes permanecem mobilizadas em campo para acelerar o restabelecimento da energia, especialmente em localidades onde os danos exigem reconstrução completa da rede, com substituição de postes e transformadores, e recondução de longos trechos de cabos.
Para atender situações prioritárias, a Enel também disponibilizou mais de 700 geradores .