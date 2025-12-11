Reprodução/João Vitor da Silva O vendaval derrubou arvores e causou quedas de energia durante a noite

1,3 milhão de pessoas seguem sem energia na área atendida pe la ENEL no estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira (11), após o ciclone extratropical que atingiu a região na quarta-feira (10).

O número representa 15,6% da base total da distribuidora. Ao todo, 2,2 milhões de consumidores foram afetados desde o início do evento climático.

Informações atualizadas às 18:14h

Na atualização do Mapa de Falta de Luz, disponibilizado pela Enel, às 18:14h, os municípios mais afetados incluem:

São Paulo , com 897.470 clientes sem energia (15,47%)

, (15,47%) Cotia , com 42.058 clientes (29,71%)

, com 42.058 clientes (29,71%) Embu , com 33.669 clientes (29,57%)

, com 33.669 clientes (29,57%) Taboão da Serra , com 29.971 clientes (23,63%)

, com 29.971 clientes (23,63%) Santo André, com 43.709 clientes (12,15%).

Em nota ao Portal iG, a distribuidora destacou que suas equipes permanecem mobilizadas em campo para acelerar o restabelecimento da energia, especialmente em localidades onde os danos exigem reconstrução completa da rede, com substituição de postes e transformadores, e recondução de longos trechos de cabos.

Para atender situações prioritárias, a Enel também disponibilizou mais de 700 geradores .