Paulo Pinto/Agência Brasil Fortes chuvas podem atingir o Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil

Um ciclone extratropical deve provocar chuva forte com altos volumes, tempestades e ventania em várias regiões do país, no início da semana.

O alerta é da MetSul Meteorologia, que prevê tempo severo especialmente no Rio Grande do Sul neste domingo (12), com reflexos em outros estados do Sul, além de parte do Centro-Oeste e Sudeste.

Avanço do fenômeno

De acordo com a MetSul, uma área de baixa pressão vai se aprofundar no Centro da Argentina entre sábado (11) e domingo (12), dando origem à ciclogênese, processo que marca o nascimento de um ciclone, na altura do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o Sul do Uruguai.

Na segunda-feira (13), o ciclone estará completamente formado e mais intenso sobre o Atlântico, se afastando gradualmente do continente no sentido Sudeste.

No entanto, a frente fria associada ao sistema avançará pelo Brasil, provocando chuva forte e temporais entre o Sul, Centro-Oeste e Sudeste.





Estados mais afetados

Apesar de já no sábado (11) ter probabilidade de chuva isolada no estado gaúcho, durante o domingo (12), o tempo se deteriora rapidamente no Rio Grande do Sul, com risco de chuva intensa, queda de granizo e vendavais.

A instabilidade também se espalha por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na segunda-feira (13), o sol volta a aparecer no Rio Grande do Sul, mas o estado ainda terá períodos de nebulosidade com chuva isolada. A frente fria leva chuva e tempestades para o Centro-Oeste e o Sudeste. Isoladamente, a chuva pode ser forte e com altos volumes.

Já na terça-feira (14), o ciclone vai estar mais afastado, entretanto a frente fria derivada do sistema ainda deve causar instabilidade entre o Centro-Oeste e o Sudeste, com chuva isoladamente forte.

Risco de tempo severo

A MetSul considera o domingo o dia de maior risco de tempo severo. As tempestades poderão ser intensas e acompanhadas de vendavais, chuva volumosa e queda de granizo, com possibilidade de danos em algumas localidades, como destelhamentos, queda de árvores e postes.

Ventos intensos

Na segunda-feira, a circulação de ventos do ciclone deixará o Rio Grande do Sul sob rajadas entre 40 km/h e 70 km/h, podendo chegar a 90 km/h em áreas do Sul e Leste do estado.

As rajadas também devem atingir Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No estado catarinense, na Serra, na encosta da Serra e na costa as rajadas devem ser fortes.

Segundo o Metsul, o vento deve diminuir ao longo da noite de segunda, com a terça-feira apresentando um cenário mais estável e ventos mais fracos.