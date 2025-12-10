Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Veículo afunda em buraco formado por vazamento na Rua Figueira de Melo.

Um rompimento na tubulação da concessionária Águas do Rio abriu uma cratera na Rua Figueira de Melo, próximo à Avenida Pedro II, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta quarta-feira (10). Um ônibus que passava pela via cedeu e caiu no buraco, gerando transtornos no trânsito da região.

Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Área foi isolada após a via ceder devido a rompimento de tubulação.

De acordo com o, a Rua Figueira de Melo segue totalmente interditada na altura da Rua Antunes Maciel. Por causa da cratera e do vazamento de água, o trânsito está sendo desviado pela Avenida Francisco Eugênio, Rua São Cristóvão e Avenida Pedro II.





Equipes da Guarda Municipal e da área de conservação da Prefeitura do Rio atuam no local desde o fim da manhã. A Águas do Rio também precisou suspender temporariamente o fornecimento de água em partes da região central para realizar reparos na tubulação que cedeu.



