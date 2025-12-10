Um rompimento na tubulação da concessionária Águas do Rio abriu uma cratera na Rua Figueira de Melo, próximo à Avenida Pedro II, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta quarta-feira (10). Um ônibus que passava pela via cedeu e caiu no buraco, gerando transtornos no trânsito da região.De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Figueira de Melo segue totalmente interditada na altura da Rua Antunes Maciel. Por causa da cratera e do vazamento de água, o trânsito está sendo desviado pela Avenida Francisco Eugênio, Rua São Cristóvão e Avenida Pedro II.
Equipes da Guarda Municipal e da área de conservação da Prefeitura do Rio atuam no local desde o fim da manhã. A Águas do Rio também precisou suspender temporariamente o fornecimento de água em partes da região central para realizar reparos na tubulação que cedeu.