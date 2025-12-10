Reprodução/Guia de Taubaté Menina chegou à UPA da região já sem sinais vitais

Uma criança de oito anos morreu engasgada com uma bala na noite desta terça-feira (09) no bairro Três Marias, em Taubaté, São Paulo. Ela chegou à uma unidade de saúde já sem sinais vitais.

A morte foi confirmada pelo Portal iG junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que informou que o caso foi registrado na Delegacia de Taubaté como morte suspeita.

Suspeita de engasgo

Reprodução/PCSP A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso





Apesar da suspeita inicial de engasgo, a morte da criança, uma menina de oito anos, será investigada para confirmar a causa. A investigação também deve apontar se a menina se engasgou acidentalmente ou foi provocada por fator externo.

Segundo o boletim de ocorrência, ela deu entrada em uma UPA da região sem sinais vitais e com grande quantidade de sangue na boca, e acabou não resistindo.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi feita pela avô da menina. Ela contou que recebeu uma ligação da vizinha informando que a neta havia passado mal e levada para uma unidade de saúde.





Ao chegar à unidade, foi informada pela equipe médica de que a neta já havia falecido e que havia uma bala presa na garganta da criança.

A SSP-SP também informou ao Portal iG que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.