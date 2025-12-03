Reprodução Ayla Lorena Ribeiro da Silva, de dois anos

O Tribunal do Júri Popular de Caruaru condenou, na última semana, Alexsandra Ribeiro da Silva e Gabriela Ramos da Silva a 50 anos e oito meses de prisão pela morte de Ayla Lorena Ribeiro da Silva, de dois anos. Ayla era filha de Alexsandra e enteada de Gabriela e foi encontrada morta na casa onde morava, no bairro Alto do Moura, em Caruaru (PE).

A decisão acata um pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). O órgão apontou que o crime, ocorrido em 2021, teve motivo fútil. As mulheres foram acusadas de crime doloso contra pessoa menor de 14 anos de idade. Além disso, o MPPE expõe "tortura e meio cruel" contra a menina.

O crime

No dia 5 de setembro de 2021, Ayla Lorena Ribeiro da Silva, de dois anos, foi encontrada morta, com sinais de espancamento na cabeça, na casa onde morava com a mãe e a madrasta. À época, Gabriela Ramos chegou a enviar uma mensagem para a a avó de Ayla, mãe de Alexsandra, para informar sobre o falecimento da menina.



Após o crime, as duas fugiram. Contudo, foram encontradas e presas dias depois na Paraíba. Segundo informações da Polícia Civil, as mulheres confessaram o crime. Alexsandra e Gabriela foram autuadas por homicídio doloso e encaminhadas para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco.







