Reprodução Câmeras da corporação registraram momento em que pais entregam criança engasgada a agentes

Uma equipe do Corpo do Bombeiros de Taubaté (SP) salvou a vida de um recém-nascido, nesta quarta-feira (15), no posto do bairro Ana Emília.

Um vídeo divulgado pela corporação mostra o momento em que os pais chegam desesperados e agentes agem rapidamente, salvando a criança. Assista:







"Tratava-se de um bebê de 57 dias que chegou engasgado, trazido no colo pelos pais. Os bombeiros, que realizavam treinamento operacional no quartel, constataram que o bebê já se encontrava em parada cardiorrespiratória", descreveram os agentes, em nota, relatando o ocorrido.



Eles realizaram as manobras necessárias, que permitiram que o bebê engasgado voltasse a respirar.



“Prontamente, o Cb PM C. Alves e o Sd PM Cardoso realizaram as manobras de desobstrução das vias aéreas, obtendo êxito e permitindo que o bebê voltasse a respirar”, celebraram os bombeiros.







A manobra usada pelos policiais é chamada de Heimlich, um procedimento de primeiros socorros utilizado para desobstruir as vias aéreas superiores em casos de engasgo.



Após o atendimento inicial no quartel, a criança foi encaminhada ao hospital Hmut de Taubaté para avaliação médica. Ainda segundo os bombeiros, o bebê está bem.