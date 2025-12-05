Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais Reservatórios de SP têm apenas 25% do volume e preocupam

O volume útil dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo voltou a cair e chegou a 25,2% nesta sexta-feira (5), segundo o Portal iG apurou no site da Sabesp. A redução é contínua nas últimas semanas e já acende um sinal de alerta para autoridades estaduais e órgãos responsáveis pela gestão hídrica.

Além dos níveis baixos nos mananciais, o regime de chuvas segue muito abaixo da média histórica para o mês, agravando o cenário. Em alguns sistemas, não houve qualquer registro de precipitação, o que dificulta a recuperação das represas em um período considerado crucial para a reposição dos estoques.

Diogo Moreira/A2 Comunicação/Fotos Públicas Estação de Tratameno de Água do sistema Guarapiranga





O Sistema Alto Tietê, responsável por atender parte significativa da população da Grande São Paulo, apresenta 18,7% de volume útil. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva foi de apenas 0,40 mm, muito distante da média histórica de 177,3 mm esperada para o período.

Já o Sistema Cantareira, o maior complexo de abastecimento da região, opera com 20,2% de sua capacidade útil e não registrou nenhuma precipitação no mesmo intervalo. A média histórica mensal é de 211,1 mm, o que evidencia a intensidade do déficit hídrico.





O Sistema Cotia tem desempenho um pouco melhor em relação aos demais, mas ainda preocupa: 37,6% de volume útil e ausência total de chuvas, frente a uma média típica de 165 mm para dezembro.

Na Guarapiranga, outro importante manancial da capital, o volume está em 44,4%, com apenas 0,20 mm de chuva registrada, bem abaixo da média histórica de 172,4 mm.