Foto: Luiz Siqueira/ MT Pedágio





O tradicional movimento intenso em estradas e rodovias neste final de ano deve vir acompanhado, em alguns trechos, pelo aumento das tarifas de pedágio. Esse reajuste tarifário, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), é previsto anualmente, mediante contrato firmado com as concessionárias.





À reportagem, a ANTT esclarece que qualquer mudança da tarifa é publicada no Diário da União e que as empresas devem seguir o que está previsto em contrato.

Confira quais pedágios terão aumento neste fim de ano:

Reprodução Ecovias Sul Ecovias Sul Rio Grande do Sul - BR 116, BR 392. Reajuste da tarifa: 1 de janeiro





Reprodução Transbrasiliana Rodovia Transbrasiliana (Triunfo Participações e Investimentos S. A.) BR-153/SP – Divisa MG/SP – Divisa SP/PR. Reajuste da tarifa: 18 de dezembro





Autopista Régis Bittencourt (Arteris S/A) BR-116 (São Paulo-Curitiba). Reajuste da tarifa: 29 de dezembro





Reprodução Autopista Planalto Sul Autopista Planalto Sul (Arteris S/A) Divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul (BR-116). Reajuste da tarifa: 19 de dezembro

Planejamento é a saída

Ao Portal iG, o economista e consultor financeiro, Ricardo Dantas, para que o reajuste não peso no bolso neste final de ano é necessário planejar. "O viajante necessita incorporar esse valor de imediato nos gastos previstos, visando uma vigem tranquila e sem desequilibrar as finanças", frisa.

Dantas salienta que, visando economizar, algumas pessoas acabam optando por rotas sem pedágio. Contudo, o especialista faz um alerta: "Estradas pedagiadas, geralmente, oferecem mais segurança, menor desgaste ao veículo e maior fluidez no trânsito. É fundamental pesar a tarifa ajustada contra a eficiência e segurança na viagem".



