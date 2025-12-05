Gabriel Barros / Portal iG Metrô de SP

O sistema de metrô de São Paulo passará a funcionar 24 horas aos sábados, a partir deste sábado (06). A a ideia é atender os passageiros que precisam se deslocar durante a noite, como trabalhadores e em lazer. A medida é experimental e segue em fase de testes até fevereiro de 2026.

O novo horário de operação, entre meia-noite e 4h40, funcionará nas linhas 1 - Azul, 2 - Verde, 3 -Vermelha e 15 - Prata. Neste primeiro final de semana, na linha 15 - Prata, será utilizado o sistema Paese de ônibus gratuítos, por conta dos testes da nova frota.

As outras linhas, operadas por concessionárias não vão participar do novo horário, assim como as linhas de trens metropolitanos da CPTM. A transfêrencia para essas linhas também não vai acontecer durante o novo horário dos sábados.

Ao Portal iG, o Metrô de SP informou que o intervalo entre os trens será maior, de 20 a 30 minutos, por conta do menor número de passageiros.

As bilheterias não abrirão na madrugada, mas os passageiros podem recarregar o bilhete único, cartão Top e comprar bilhetes avulsos nas máquinas de auto-atendimento, além de utilizar cartões de crédito e débito direto nas catracas, que começaram a aceitar esse tipo de pagamento nesta semana.