Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Novo sistema funciona, inicialmente, para as linhas 1-Azul e 3-Vermelha

O Metrô de São Paulo liberou, nesta segunda-feira (1), o pagamento da tarifa diretamente nas catracas, utilizando cartões físicos de crédito e débito por aproximação.

De acordo com o Metrô, a novidade já vale para as linhas 1-Azul e 3-Vermelha (veja detalhes abaixo). Mas, ao longo de dezembro, a tecnologia será estendida para as linhas 2-Verde e 15-Prata.



Cada estação terá ao menos uma catraca exclusiva para o pagamento por aproximação e elas estarão sinalizadas.



Como funciona

Nesta primeira fase, só são aceitos cartões físicos das bandeiras Mastercard, Visa e Elo. Não serão aceitos os virtuais em celular ou smartwatch.



E também, nesta fase de testes, há uma limitação no uso: o passageiro pode pagar 2 viagens com intervalo de 1 minuto, mas só poderá usar o mesmo cartão novamente após 30 minutos.



O sistema não permite a integração com ônibus.





Para esse benefício, é obrigatório continuar utilizando o Bilhete Único ou o Top. O projeto tem duração inicial de 6 meses para avaliar a aceitação e o fluxo nas estações.



Onde a tecnologia já funciona



Linha 1-Azul: Tucuruvi, Parada Inglesa, Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Santana, Carandiru, Portuguesa-Tietê, Armênia, Tiradentes, Luz, São Bento, Liberdade, São Joaquim, Vergueiro, Paraíso, Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde-Ultrafarma, São Judas, Conceição;



Linha 3-Vermelha: Palmeiras–Barra Funda, Marechal Deodoro, Santa Cecília, República, Anhangabaú, Sé, Pedro II, Brás, Bresser-Mooca, Tatuapé, Carrão–Assaí Atacadista, Penha–Lojas Besni, Vila Matilde, Guilhermina–Esperança, Patriarca–Vila Ré, Artur Alvim, Corinthians–Itaquera.