Reprodução/ CCR Motiva Free Flow na Via Dutra começa em dezembro

A rotina de quem trafega pela Via Dutra deve ganhar mais fluidez e conforto no trecho entre as cidades de São Paulo e Arujá ( km 231 ao km 204), com a entrada em operação do sistema de pedágio eletrônico Free Flow. A cobrança está prevista para começar no dia 6 de dezembro.

O pedágio eletrônico elimina a necessidade de paradas e permite que o motorista escolha entre a opção de seguir pela pista marginal, que continua gratuita, ou acessar a pista expressa, onde a tarifa varia conforme o trecho percorrido.

O sistema funciona por meio de pórticos que fazem a leitura automática da tag ou da placa do veículo, registrando o valor sem precisar parar. As tarifas são ajustadas conforme o dia da semana, horário e feriados prolongados.

As informações com os valores são exibidos em painéis eletrônicos instalados na marginal, permitindo que o motorista saiba previamente quanto pagará ao escolher acessar a pista expressa.

Confira como pagar

Veículos com tag: a tarifa será debitada automaticamente na fatura da operadora contratada, com 5% de desconto por viagem.

Veículos sem tag: a placa será lida automaticamente e o pagamento poderá ser realizado em até 30 dias por meio do site pedagiodigital.com ou pelo aplicativo da CCR.

Para maior comodidade, o cliente também pode vincular o cartão de crédito no cadastro do pedagiodigital.com e ativar o pagamento automático da tarifa. Além disso, ao se cadastrar no site, o motorista também recebe notificações por SMS sobre suas passagens.

A CCR-Motiva informou que motos pagam meia tarifa e reforçou que não emite boleto para pagamento da tarifa.

Dois totens estarão disponíveis para pagamento presencial, localizados nas bases da concessionária em São Paulo (km 231 sentido São Paulo) e Arujá (km 202 sentido Rio de Janeiro).

Outra opção é pagar a tarifa na rede credenciada. O primeiro estabelecimento credenciado é o posto de serviços no km 210 sentido São Paulo (posto Rede Duque).





Fique atento

Quem passar pela praça de pedágio de Arujá (SP) e continuar pela pista expressa não pagará nenhum valor extra. Se o motorista precisar acessar a marginal para abastecer, por exemplo, ele terá até duas horas para retornar à expressa sem cobrança adicional do Free Flow.

E aqueles que permanecerem exclusivamente na pista marginal não serão tarifados pelo sistema.

Início dos testes e previsão de cobrança

Desde agosto, a concessionária vem realizando testes de fluxo e leitura de tags e placas dos veículos nos pórticos do sistema Free Flow, ainda sem a cobrança de tarifas. Nesta semana, os painéis tarifadores serão testados.

A concessionária vai colocar faixas para informar que os equipamentos estão em fase de teste, mas ainda sem cobrança de valores, já que a previsão é que o sistema tenha início em 06 de dezembro.

Ações de orientação aos motoristas

Desde o início dos testes, a concessionária também promove ações de orientação em Guarulhos (SP), em postos de atendimento localizados às margens da Via Dutra.

Nesse período, mais de 6 mil pessoas já foram atendidas em conversas sobre o novo modelo de pedágio sem cancelas.

Segundo a CCR-Motiva, as ações seguirão até o final do ano.