Reprodução Estado de São Paulo deverá ser atingido por tempestades

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta, nesta segunda-feira (1), para a mudança no tempo com risco de tempestades em todo o território paulista, nesta terça (2) e quarta-feira (3).

Segundo o alerta, a passagem de um sistema meteorológico deve favorecer a formação de fortes chuvas, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado.



Os modelos indicam condições para tempestades severas na maior parte do Estado.



Conforme a Defesa Civil adverte no comunicado, o cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções temporárias de energia, além de ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte.

No litoral, há possibilidade de agitação marítima e ressaca.



Recomendações



Diante da previsão, a orientação é que a população evite áreas alagadas e não atravesse enxurradas; observe sinais de deslizamento, como rachaduras no solo e portas ou janelas que passam a emperrar, e não se abrigue sob árvores durante tempestades.



Também é recomendado recolher objetos soltos em varandas e quintais e sempre acompanhar os comunicados oficiais pelos canais da Defesa Civil.



Em caso de emergência, os contatos são 199 (Defesa Civil) e 193 ( Corpo de Bombeiros).



Operação Chuvas – SP Sempre Alerta



O alerta foi emitido logo no primeiro dia da Operação Chuvas – SP Sempre Alerta, lançada nesta segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes.



A ação, que segue até março, reforça o monitoramento meteorológico e a pronta resposta a eventos extremos durante o período chuvoso.



Durante o evento de lançamento, foi apresentado o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, que faz parte do pacote de inovações da Defesa Civil do Estado.



O Painel é uma ferramenta que integrará todos os dados utilizados para a emissão de alertas.



"O que antes era coletado em sites e fontes diversas de consulta, agora conta com uma plataforma integrada, com uso de algoritmos e inteligência artificial que seleciona e filtra essas informações apresentando apenas em uma única tela tudo que o meteorologista precisa para a tomada de decisão", explica a Defesa Civil.







Para efeito de comparação, antes do Painel, o meteorologista levava em média 4 minutos para acessar, coletar todos os dados e decidir sobre o envio do alerta.



"Com a nova plataforma, essa tomada de decisão cai para menos de 1 minuto. Economia de cerca de 80% do tempo na tomada de decisão, o que significa mais agilidade, alertas mais precisos e maior capacidade de salvar vidas durante os eventos extremos deste verão", enfatiza.