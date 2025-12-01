Reprodução/ FAB Míssil Meteor equipado ao caça F-39E Gripen

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou, pela primeira vez, o lançamento do míssil Meteor, considerado um dos mais letais da atualidade e o mais avançado no cenário sul-americano.

O lançamento ocorreu durante o Exercício Técnico ( EXTEC) BVR-X, em Natal, durante o mês de novembro, e teve como plataforma o caça F-39E Gripen.

Meteor e sua capacidade letal

Reprodução/ FAB Míssil Meteor





O Meteor é um míssil do tipo BVR ( Beyond Visual Range), que significa “além do alcance visual”, projetado para atingir alvos a longas distâncias como caças, Veículos Aéreo Remotamente Pilotados ( VARP) e mísseis de cruzeiro, mesmo em ambientes com forte uso de contramedidas eletrônicas.

A eficiência desse míssil está diretamente ligada à motorização. Nos mísseis convencionais, os foguetes equipados podem atingir velocidades supersônicas, mas perdem potência em poucos segundos, fazendo com que a capacidade de o míssil alterar sua rota em busca do alvo ou de fazer manobras vá se perdendo.

Já o Meteor utiliza o foguete no lançamento, mas conta também com um motor ''ramjet”, capaz de ajustar a velocidade e o consumo de combustível ao longo do voo, acelerando na fase final, momento em que o alvo fica praticamente sem chances de escapar (escape zone).

O equipamento é produzido pela fabricante europeia MBDA e conta com um link de dados bidirecional que possibilita à aeronave de lançamento enviar atualizações de trajetória em pleno curso ou redirecionamento, inclusive com dados de outras aeronaves.

Países como Espanha, França, Reino Unido e Suécia já utilizam o equipamento em suas forças aéreas.





Especificações técnicas do míssil Meteor:

O míssil Meteor pesa 190 quilos e possui 3,7 metros de comprimento e 178 mm de diâmetro. A capacidade de lançamento desse modelo pode ser realizada tanto por trilhos quanto por ejeção.

Sua propulsão é feita por um foguete de combustível sólido com fluxo variável em dutos, e a detecção é realizada por busca ativa em radiofrequência.

Além disso, o Meteor conta com navegação e guiamento inercial de curso médio com Data Link, operando de forma autônoma por posição futura. A ogiva é do tipo fragmentação por explosão, e a espoleta combina modos de impacto e proximidade por radiofrequência.

Lançamento do míssil

Reprodução/ FAB Lançamento do míssil Meteor 2





O lançamento do míssil teve como objetivo principal desenvolver e aprimorar as capacidades operacionais da Força Aérea no uso de armamentos além do alcance visual (BVR).

O exercício em questão envolveu dois disparos reais do míssil Meteor, realizados a partir da aeronave F-39E Gripen contra alvos aéreos manobráveis Mirach 100/5, que simularam perfis de voo de caças em alta velocidade e altitude, criando um ambiente desafiador para testar a precisão do míssil.

Segundo a FAB, o sucesso do EXTEC confirmou que o binômio F-39 Gripen e Meteor é o pilar fundamental para que a FAB cumpra sua missão de defesa da pátria.

Participaram do Exercício de treinamento as equipes do Primeiro Grupo de Defesa Aérea ( 1º GDA), com quatro aeronaves F-39E Gripen e o Grupo Logístico de Anápolis ( GLOG-AN), responsável por toda a preparação técnica e logística antes e depois dos voos.

As equipes receberam treinamento prévio com apoio da fabricante SAAB em Anápolis (GO).

A MBDA, empresa responsável pela fabricação do míssil, também participou do exercício, fornecendo conhecimento técnico especializado em conjunto com o Instituto de Aplicações Operacionais ( IAOp), da Força Aérea Brasileira.